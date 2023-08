Ferragosto 2023, comune che vai ordinanza che trovi: al via i divieti

Tra pochi giorni si festeggerà il giorno clou dell’estate: il Ferragosto. E per i turisti, i vacanzieri ma anche per coloro che sono rimasti in città, i comuni si stanno preparando ai festeggiamenti a colpi di divieti al fine di tutelare il territorio, l’ambiente e la sicurezza stessa dei cittadini.

In questi giorni, infatti, i sindaci stanno giocando di anticipo deliberando ordinanze su ordinanze per dissuadere i fanatici delle tradizioni ferragostane dall'organizzare iniziative considerate potenziali rischi per il bene pubblico e il territorio.

Le ordinanze per Ferragosto

Ad esempio in Sicilia e precisamente a Palermo l’amministrazione ha istituito dei divieti che scatteranno già dalla mezzanotte del 13 agosto alle 7 del 16 agosto: divieto di stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’area della Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, montare tende e accendere fuochi o fornelli.Tende e falò vietati anche in spiaggia, così come gli eventi di aggregazione o pubblici.

A Cefalù, invece, scatta il divieto di vendita e asporto di bevande alcoliche, di detenere bottiglie di vetro nelle aree pubbliche e introdurre oggetti in vetro o metallo nell’area del lungomare.

Nel comune di Carini c’è invece la sospensione della vendita di bevande alcoliche e non alcoliche da asporto in bottiglia o lattine in tutto il territorio dove è vietata pure la detenzione di legna, carbone, carbonella e altri materiali utili ad accendere i fuochi. Multe fino a 5 mila euro per chi violerà le regole.

A Gaeta, sul litorale laziale, il sindaco ha deciso di non consentire il tradizionale del bagno a mezzanotte, il bivacco, di pesca con qualsiasi attrezzo, di accensione di fuochi e falò.

A Catanzaro dal 12 al 15 agosto, nelle aree di verde pubblico, non sarà possibile: accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, accendere fuochi d'artificio o innalzare lanterne. Vietato infine sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

A Olbia in Sardegna sarà consentita la musica fino alle 5 del mattino del 15 agosto nei locali e bar. Dopo quell'ora la musica dal vivo solo all'interno dei locali insonorizzati adeguatamente.

Dalle 18 del 14 agosto e fino alle 8 del 15 è vietata in tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, plastica, lattine e tetra brik, così come è vietato il consumo in spiaggia. No al campeggio e all’accensione di fuochi sul litorale.

Chi poi volesse trascorrere la serata del 14 sulle spiagge olbiesi, dovrà togliere asciugamani e sedie entro le 4 del mattino del 15 per consentire la regolare pulizia dei litorali.