Formula 1 ormai monotona: Verstappen vince dovunque, Ferrari assente

Si vola a Barcellona in un circuito aggiornato con l'eliminazione dell'ultima chicane, il tracciato migliora notevolmente, e infatti le ultime due curve non sono mai state ben viste dai piloti. Il sabato di qualifica vede numerosi colpi di scena con ogni top team che vede un proprio pilota in difficoltà. Leclerc fuori in Q1 (diciannovesimo) a causa di una monoposto inguidabile, Perez e Russel si qualificano rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione. In Q3 il solito Verstappen annienta il record della pista seguito dallo spagnolo Sainz e a sorpresa un ottimo Norris. L'altro eroe di casa Alonso solo in ottava per problemi al fondo.

Alla vigilia della gara sembra poterci essere una possibilità di pioggia il che rende tutto più entusiasmante. Leclerc e Sargeant decidono di scattare dalla pit lane approfittando dell'ultima fila per cambiare parti alle vetture. Il gran premio sfila con qualche piccolo contatto tra cui Norris e Hamilton con il solo pilota della Mclaren costretto a rientrare per un cambio d'ala. La Ferrari, come purtroppo ormai succede spesso, presto inizia a crollare mentre la scuderia tedesca della Mercedes sembra volare con gli aggiornamenti sulla monoposto.

Perez e Russel tornano davanti concludendo in quarta e terza posizione, Hamilton partito davanti termina al secondo posto. La prima Ferrari non riesce a fare meglio del quinto posto, seguita da una deludente Aston Martin in sesta e settima con lo spagnolo che apertamente in radio dice di non attaccare il compagno di squadra Stroll pur avendo un passo migliore. Chiudono i posti a punti Ocon, Zhou e Gasly, che Leclerc non riesce a superare.

La classifica aggiornata vede il campione del mondo Verstappen estendere la sua leadership a 170 punti grazie alla sua quarantesima vittoria e al terzo grande slam (pole, vittoria, giro veloce, in testa tutta la gara) della carriera. Il suo compagno di squadra rimane secondo a 117 punti mentre Alonso è terzo con 99 punti. La Mercedes nel frattempo scavalca l'Aston Martin nei costruttori. Prossimo appuntamento tra due settimane a Montreal, Canada.