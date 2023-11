Ballando con le stelle 2023, 3a puntata: classifica, orario, streaming

Stasera, sabato 4 novembre alle 20.35 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il varietà condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, che vedrà tra gli ospiti speciali Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, protagonisti della fiction di successo “Blanca 2”. I due attori si cimenteranno in una performance da “ballerini per una notte” e si sfideranno con le altre coppie in gara, al posto di Edwige Fenech che ha dovuto rinunciare forse per problemi fisici.

Ballando con le stelle 2023, le 12 coppie in gara e la giuria

Le coppie che si esibiranno in pista sono composte da Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Sara Croce - Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Rosanna Lambertucci - Simone Casula; Teo Mammucari - Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan - Moreno Porcu; Paola Perego - Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi - Giada Lini; Ricky Tognazzi - Tove Villfor; Simona Ventura- Samuel Peron; Wanda Nara - Pasquale La Rocca. Dopo aver mostrato le loro abilità di ballo, le coppie dovranno affrontare il giudizio della giuria di esperti.

La giuria guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A valutare i concorrenti ci saranno anche i tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che avranno il compito di premiare i più meritevoli. Il pubblico da casa potrà esprimere la sua preferenza attraverso i profili social ufficiali di “Ballando con le stelle”. A custodire il “tesoretto”, che potrebbe cambiare le sorti della gara, ci sarà Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”. Al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma avrà la possibilità di rientrare in gara nelle prossime settimane.

La musica e lo spin-off

La colonna sonora della puntata sarà affidata a Paolo Belli e alla sua Big Band, che suoneranno dal vivo i brani adattati ai vari stili di ballo. Lo spin-off di “Ballando con le stelle”, “Ballando on the Road”, condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, andrà in onda alle 14.00 su Rai 1 e mostrerà le esibizioni di nove ballerini selezionati tra le bellezze paesaggistiche della Calabria. I due migliori si sfideranno il 18 novembre nel torneo “Ballando con te” nell’Auditorium della Rai. Lo spin-off è frutto dell’accordo tra Regione Sicilia e Rai Com.

Ballando con le stelle 2023 orario e streaming

Per chi già sa che si perderà la terza puntata di Ballando con le stelle 2023 in onda stasera alle ore 20:35 su Rai Uno, o per chi vuole semplicemente rivedere le esibizioni delle 12 coppie in gara, ci sono diverse possibilità. La puntata integrale è disponibile sul sito ufficiale della Rai e sulla piattaforma RaiPlay, dove si possono anche trovare i video singoli delle performance, delle interviste e dei momenti salienti dello show.

Inoltre, la puntata sarà replicata su Rai Premium domenica alle ore 21:20. Infine, per chi volesse seguire le novità e i retroscena del programma, può consultare i profili social ufficiali di Ballando con le stelle su Facebook, Twitter e Instagram.

Ballando con le stelle 2023 la classifica

Nella seconda puntata del programma non c'è stata alcuna eliminazione e Rosanna Lambertucci con Simone Casula e Antonio Caprarica con Maria Ermachkova, sono rimasti in gara ma con 10 punti di malus. Ecco dunque la classifica: