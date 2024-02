Sanremo 2024: Angelina Mango trionfa, le gag e il televoto in tilt

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Angelina Mango, che ha conquistato il pubblico e la giuria con il suo brano 'La noia', una canzone che parla della monotonia della vita quotidiana e della voglia di evasione. La cantante ha ricevuto anche il premio 'Giancarlo Bigazzi'per la miglior composizione musicale, consegnato dal Maestro De Amicis e dall'Orchestra del Festival.

Al secondo posto si è classificato Geolier con 'I p' me, tu p' te', una canzone in dialetto napoletano che racconta la storia di una coppia che si ama ma che non riesce a stare insieme. Al terzo posto si è piazzata Annalisa con 'Sinceramente', una ballata romantica che esprime il desiderio di essere amati per quello che si è. A seguire, Ghali con 'Casa mia', un brano che celebra le proprie origini e la propria identità, e Irama con 'Tu no', una canzone che parla di una relazione tossica e di una presa di coscienza.

Loredana Bertè ha vinto, invece, il Premio della Critica Mia Martini, intitolato a sua sorella.

A Fiorella Mannoia, Maninni e Angelina Mango il III Premio Corecom Sanremo 2024 organizzato e promosso da Corecom Liguria, Consiglio Regionale Liguria, Agcom e Rai. Il riconoscimento alla canzone con il miglior testo attinente a tematiche di carattere sociale.

La serata finale del Festival è stata allietata dalle gag di Fiorello, che ha fatto il suo ingresso sul palco cantando 'Vecchio frak' di Domenico Modugno sulla base di 'Billie Jean' di Michael Jackson. Il coconduttore della finale del Festival ha anche scherzato con Amadeus, definendolo "una coalizione da solo" e ironizzando sul suo 'non' sesto festival. Il conduttore ha risposto con simpatia e ha ringraziato il pubblico e la sua squadra per il sostegno.

La finale

La finale di Sanremo si è aperta con l'inno di Mameli, eseguito dalla Banda dell'Esercito, in omaggio alle forze armate e alla Repubblica. Amadeus ha ricordato i suoi trascorsi nell'Esercito e ha salutato i militari presenti in sala. Il conduttore ha anche dedicato un momento di commozione alle vittime delle foibe, in occasione della Giornata del Ricordo, e ha invitato a non dimenticare le atrocità della storia.

Tra gli altri momenti degni di nota, il bacio di Dargen D'Amico a Mara Venier, a cui ha offerto un mazzo di fiori dopo aver cantato 'Onda alta', una canzone che denuncia la violenza sui bambini nel mondo; la dedica di BigMama alle persone insicure, che ha incoraggiato a credere nei propri sogni e a ballare con il suo brano 'La rabbia non ti basta'; la performance di Roberto Bolle, superospite della serata finale di Sanremo, sulle note del 'Bolero' di Ravel accompagnato da 18 danzatori. Come sempre impeccabile. "Viva la danza!", ha detto Bolle prima di congedarsi; le celebrazioni dei 60 anni del brano 'Non ho l'età'. Una commossa Gigliola Cinquetti, che con il brano vinse il Sanremo del 1964 a soli 16 anni, si è esibita tra gli applausi del pubblico. "Grazie per questo regalo meraviglioso - ha detto l'arista- Sanremo è la casa di noi italiani piena di colori suoni e affetti. Questo è un periodo duro ma con l'onda d'amore di questa casa credo ci faccia sperare che tutto andrà bene". A rovinare un po' la serata, il funzionamento regolare del televoto, che nonostante alcune proteste degli utenti di X e di alcuni artisti in gara, hanno segnalato dei problemi tecnici. La Rai ha assicurato che il televoto ha funzionato correttamente e che ha registrato un numero eccezionale di votanti.

Sanremo 2024 si è quindi chiuso con la consacrazione di Angelina Mango, la conferma di Fiorello come mattatore e la partecipazione record del pubblico. Un'edizione ricca di emozioni, di musica e di sorprese, che ha saputo intrattenere e coinvolgere gli spettatori.