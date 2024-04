Dietro le quinte del MO: la crisi iraniana e le mosse di Israele

Nel cuore del Medio Oriente, una nuova pagina di tensione si è aperta tra Iran e Israele. L'attacco notturno iraniano, simbolo di una guerra non più solo fantasma ma tangibile, ha infranto l’ennesima linea rossa. Questo scontro, sebbene contenuto nei danni, solleva interrogativi sul futuro della regione e sulle dinamiche di potere internazionali. La risposta di Teheran al raid in Siria, che ha visto la morte di un comandante dei pasdaran, oscilla tra simbolismo e concretezza, lasciando il mondo in attesa delle prossime mosse.

La crisi si è materializzata

La notte dell'attacco iraniano, quale risposta diretta al raid israeliano in Siria, ha segnato un momento critico, portando con sé un’escalation nel conflitto tra Iran e Israele. Sebbene non abbia causato danni significativi, l’azione di Teheran ha superato una soglia critica, spostando gli equilibri regionali. Per giorni, il dibattito si è concentrato sulla natura della risposta iraniana che alla fine si è rivelata a metà strada tra simbolica e decisiva, con un attacco senza precedenti che, tuttavia, non ha scatenato una reazione israeliana, grazie anche a una vasta anticipazione mediatica.

I numeri parlano chiaro: quasi tutti i droni e missili iraniani sono stati intercettati dalle difese israeliane. L’attacco, composto da droni suicidi e missili balistici, ha mirato a obiettivi strategici senza causare vittime. Questa operazione militare, preannunciata da giornali e indiscrezioni, ha eliminato ogni elemento di sorpresa. Il Wall Street Journal aveva addirittura previsto l’attacco con precisione. Questa comunicazione aperta, unita agli sforzi diplomatici per contenere il conflitto, ha permesso a Israele e ai suoi alleati di prepararsi adeguatamente, evitando un’escalation ulteriore.

Iran in prima linea: tra potenza e percezione

Teheran, scegliendo un’azione che si posiziona tra il simbolico e l’effettivo, ha sollevato il velo su una nuova strategia. Il generale Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, ha lanciato un avvertimento a Israele e agli Stati Uniti, sottolineando la conclusione dell’operazione dal punto di vista iraniano. Allo stesso tempo, un messaggio diffuso dall’ambasciata iraniana a New York durante l’attacco ha ribadito che l’azione militare era una risposta diretta all’aggressione israeliana, chiudendo il capitolo senza cercare ulteriori rappresaglie.

Tuttavia, la preannunciata offensiva ha permesso a Israele di prepararsi e mitigare i potenziali danni, grazie anche al supporto di alleati occidentali e questa ambiguità nell’esito dell’attacco potrebbe non solo mancare di ristabilire un deterrente ma anche proiettare un’immagine di vulnerabilità su Teheran, che potrebbe incitare Israele a considerare nuove contromisure.

Israele e la strategia di distrazione

Dall'altra parte Israele ottiene invece un triplice vantaggio strategico. In prims, devia l’attenzione dal ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza, una mossa che non ha portato alla sconfitta di Hamas né al rilascio degli ostaggi israeliani. In secondo luogo, nonostante l’isolamento e la crescente insoddisfazione per le operazioni a Gaza, che hanno causato un elevato numero di vittime palestinesi, lo Stato ebraico raccoglie nuovamente un ampio sostegno internazionale. Infine, la crisi scatenata dal raid sull’ambasciata iraniana a Damasco rafforza la narrativa di lunga data di Israele che dipinge l’Iran come la principale minaccia per la sicurezza regionale.

Ma mentre la leadership iraniana è troppo impegnata su fronti interni ed esterni per permettersi una guerra aperta, Netanyahu potrebbe sfruttare l’occasione per intensificare il conflitto, ritardando così la fine del suo mandato, nonostante la maggioranza degli israeliani desideri il contrario. La decisione di Israele su una possibile risposta dipenderà in gran parte dalla posizione degli Stati Uniti, che si sono espressi contro ulteriori ritorsioni verso Teheran. In una conversazione notturna, il presidente americano Joe Biden ha espresso il suo “ferreo sostegno” a Israele, ma ha chiarito che gli USA non appoggeranno un contrattacco israeliano, in linea con l’obiettivo di prevenire un’escalation del conflitto nella regione, soprattutto in vista delle imminenti elezioni presidenziali.

Scenari futuri: "tit fot tat" o escalation?

Di fronte alle recenti tensioni, Israele si trova a un bivio strategico. Potrebbe optare per una tregua tacita, mantenendo scambi di fuoco limitati con le milizie alleate all’Iran in Siria e Libano, evitando così un confronto diretto con Teheran. Questa scelta rappresenterebbe un ritorno alla prassi del “tit for tat”, una serie di azioni e reazioni misurate. D’altro canto, Israele potrebbe ignorare le resistenze degli Stati Uniti e della comunità internazionale, rispondendo con un attacco diretto al territorio iraniano, come suggerito da alcuni segnali dell’establishment politico-militare israeliano.

Dal punto di vista della comunicazione, Israele può già considerarsi vittorioso, avendo intercettato con successo il più grave attacco aereo mai subito dal paese, originato per la prima volta dall’Iran. Tuttavia, questa vittoria potrebbe non essere definitiva. La vera questione rimane il futuro di Israele, strettamente intrecciato con il destino politico del primo ministro Netanyahu. Le decisioni prese in questo momento di incertezza potrebbero avere un impatto significativo sulla direzione futura del paese.