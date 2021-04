Bonus collaboratori sportivi 2021: ecco quando arriva il pagamento

Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per il pagamento del bonus collaboratori sportivi 2021, quello varato dal decreto Sostegni e atteso da inizio anno. L’assegno si materializzerà solo ora, a pochi giorni dalla fine di aprile, dopo quattro mesi di promesse.

In un comunicato stampa datato 14 aprile 2021, Sport e Salute, società incaricata per l’erogazione dei contributi ai lavoratori del mondo dello sport ha annunciato che “tra la fine della settimana scorsa e l’inizio della prossima” riceverà dagli uffici competenti le risorse stabilite dal Decreto Sostegni per l’indennità ai Collaboratori Sportivi e che nella stessa giornata effettuerà i pagamenti ai beneficiari.

Bonus collaboratori sportivi 2021: questa settimana il pagamento

In trepidante attesa il mondo dello sport per l’erogazione del bonus collaboratori sportivi 2021 varato con il decreto Sostegni a metà marzo, dopo essere rimasti a bocca asciutta per mesi in balia di sempre nuove promesse.

Entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare assegni che vanno da 1200 a 3600 euro, secondo le ultime informazioni diffuse da Sport e Salute. La società incaricata dell’erogazione del bonus collaboratori sportivi 2021, a fonte delle numerose richieste sui social da parte dei lavoratori del mondo dello sport, ha avvisato che i bonifici stanno per arrivare, o meglio dovrebbero arrivare al massimo entro la fine di questa settimana.

“Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Sport e Salute S.p.A. riceverà dagli uffici competenti le risorse stabilite dal Decreto Sostegni per l’indennità ai Collaboratori Sportivi. Come è sempre successo per le precedenti erogazioni, nella stessa giornata in cui avrà in cassa le somme previste Sport e Salute effettuerà i pagamenti ai beneficiari”, recita il comunicato del 14 aprile 2021.

Bonus collaboratori sportivi: nuove mensilità con il Dl Sostegni bis?

L’iter per il pagamento del bonus collaboratori sportivi 2021 del decreto Sostegni sembra dunque avviato, ormai è solo questione di giorni. Stiamo parlando di circa 350 milioni di euro ai quali se ne potrebbero aggiungere altri per rifinanziare l’indennità ai collaboratori sportivi per altre mensilità, alla luce dell’approvazione di un nuovo decreto Sostegni bis.

Il provvedimento da 40 miliardi di euro dovrebbe contenere fino a due nuove mensilità del bonus stagionali 2021, di conseguenza potrebbe prevedere anche nuove indennità per i lavoratori dello sport.