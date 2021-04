Che Tempo Che Fa, Matthew McConaughey da Fabio Fazio. Tutti gli ospiti

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa stasera 25 aprile, con una puntata che sarà come sempre ricca di interviste esclusive.

Grande protagonista della serata sarà il premio Oscar Matthew McConaughey, in occasione dell’uscita in Italia della sua autobiografia, intitolata “Greenlights- L’arte di correre in discesa”.

Il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz andrà in onda su Rai Tre alle ore 20.

Chi è Matthew McConaughey, stasera a Che Tempo Che Fa

Matthew McConaughey, 51 anni, attore e produttore cinematografico, ha esordito nel mondo del cinema nel 1993. Nel corso della sua carriera ha recitato in moltissimi film di successo come “Amistad”, “Bernie”, “Killer Joe”, “Magic Mike”, “The Wolf of Wall Street”, “Interstellar”, “The Gentlemen” e nella famosa serie Tv "True Detective".

Con la sua interpretazione di un cowboy sieropositivo nel film “Dallars Buyers Club” è riuscito a conquistare un Oscar e un Golden Globe come miglior attore protagonista nel 2014.

Nel 2013 la star hollywoodiana ha fondato, insieme alla moglie Camila Alves da cui ha avuto 3 figli, la “Just Keep Livin Foundation”, un ente benefico che si occupa di aiutare e sostenere studenti delle scuole superiori a rischio.

Considerato un sex symbol, nel 2014 Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo.

Che Tempo Che Fa, tutti gli ospiti

Gli altri ospiti della serata saranno il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Ci saranno inoltre il virologo Roberto Burioni, Paolo Mieli e il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa.

Interverranno inoltre la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck, autrice del libro “Il pane perduto”, inserito tra i 12 candidati al Premio Strega 2021; e i giovani creatori della piattaforma web PC4U.tech Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini, premiati con la targa di Alfieri della Repubblica dal Presidente Mattarella per la loro iniziativa no-profit.



L'ospite musicale della puntata sarà Achille Lauro, che si esibirà con il suo ultimo singolo “Marilù” estratto da “LAURO”, album che questa settimana ha conquistato il primo posto nella classifica FIMI/GfK.



Non mancherà lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

A chiudere la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Orietta Berti; Damiano Tommasi, in uscita il 29 aprile con il libro “Ti racconto i campioni della Roma”; l’attrice e conduttrice Carla Signoris e Lello Arena. Al Tavolo sarà presente anche Achille Lauro.