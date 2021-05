Green Pass europeo, Colao: dal 1° luglio disponibile sull’app IO

Il Green Pass europeo entrerà in vigore il 1° luglio 2021.

Da quella stessa data la sua versione digitale sarà disponibile su IO, l’app dei servizi pubblici già utilizzata per il cashback di stato e per richiedere il bonus vacanze, finora scaricata da oltre 11 milioni di italiani.



Ad annunciarlo Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica.

Green Pass europeo, come funziona

«Siamo contenti dei risultati della versione europea che abbiamo già testato. Verso metà giugno saremo pronti e dal 1° luglio partirà - ha detto il ministro Colao riferendosi all’Eu Digital Covid Certificate, il nuovo nome del Green Pass- È un certificato, non un passaporto e forse non dovremo neppure scaricarlo ma arriverà una notifica e a chi ha l'App Io lo avrà lì dentro».

L’app IO infatti risulta avere le caratteristiche richieste dall’Unione Europea per gestire la versione digitale del certificato (che comunque potrà essere anche cartaceo).



La Sogei- ossia la società di Information Technology 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze- sta predisponendo la piattaforma che gestirà tutto su base nazionale: ossia certificati e test. Da luglio ci sarà quindi il dialogo con l’infrastruttura europea: i dati però resteranno nel Paese di origine e non in quello che viene visitato.



Questa certificazione faciliterà gli spostamenti tra i Paesi dell’Unione Europea, che verrà rilasciato a tre condizioni:

aver completato la vaccinazione (con due dosi dove previsto);

essere guariti dal Covid-19 ;

aver effettuato un tampone risultato negativo.

La scadenza dipenderà dal motivo del rilascio.

Con l’introduzione dell'Eu Digital Covid Certificate, i Paesi Ue non potranno più imporre ulteriori restrizioni di viaggio- ad esempio quarantena, autoisolamento o tamponi- "a meno che tali misure non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica".

Come scaricare l’app IO

Con l’arrivo del certificato verde europeo diventerà quindi più facile viaggiare; averlo a disposizione all’interno dell’app IO è un ulteriore passo in avanti. IO è disponibile sull’App Store per iPhone (con sistema operativo iOS 10 e superiori) e su Google Play Store per sistema operativo Android 4.4 e superiori.

Per autenticarsi è necessario essere muniti di SPID oppure della Carta d'Identità Elettronica (CIE) ed è gratuita.