Le 5 più belle spiagge della Calabria 2021: la classifica e quali sono

Le spiagge della Calabria sono tra le più amate del nostro Paese.

Questa Regione può infatti vantare quasi 800 km di costa, bagnata dalle acque del mar Tirreno e del mar Ionio, che offre sabbia finissima e falesie a picco sul mare, arenili di ciottoli e natura incontaminata.

Ma quali sono le spiagge da non perdere per trascorrere piacevoli giornate di relax e divertimento?

Ecco la classifica dei 5 lidi da segnare in agenda secondo gli utenti di Tripadvisor, tutti in provincia di Vibo Valentia.

La classifica delle 5 spiagge più belle della Calabria 2021

Ecco la speciale top five delle spiagge imperdibili della Regione: consigli di viaggio per la stagione estiva ormai alle porte:

1) Spiaggia di Tropea- Tropea (Vibo Valentia);

2) Capo Vaticano, frazione San Nicolò, Ricadi (Vibo Valentia);

3) Spiaggia di Riaci, Santa Domenica (Vibo Valentia);

4) Praia di Fuoco e Spiaggia di Grotticelle, Capo Vaticano (Vibo Valentia);

5) Spiaggia di Michelino, Parghelia (Vibo Valentia).

Spiaggia di Tropea: un piccolo “paradiso” da scoprire

Tropea è stata recentemente eletta “Borgo dei borghi 2021” e continua a collezionare consensi: è qui che si trova la spiaggia più bella della Calabria secondo Tripadvisor.

Definita “paradisiaca”, “fantastica” e “meravigliosa”, viene apprezzata per le acque cristalline e la sabbia finissima. Incastonata in uno scenario unico, poco distante dal centro storico dell'affascinante cittadina, può essere molto affollata d’estate. Ma vale assolutamente la pena visitarla: è sicuramente una delle destinazioni più trendy dell'estate 2021.

Capo Vaticano, natura incontaminata e mare color turchese

Capo Vaticano è una delle località balneari più quotate della Calabria lungo la Costa degli Dei, prima del boom turistico piccolo villaggio di pescatori. Ed è facile intuire perché sia così gettonata: ha spiagge di sabbia bianca, acque che si tingono di molteplici sfumature d’azzurro, natura selvaggia, tramonti spettacolari e una particolare atmosfera.

I fondali sono perfetti per le immersioni subacquee.

Spiaggia di Riaci: rocce, grotte e Stromboli all’orizzonte

La spiaggia di Riaci è al terzo posto della "top five" delle spiagge calabresi. Sabbia bianca e ciottoli e il “Grande Scoglio” in mare che emerge da acque limpide con grotte, fossili e tante altre bellezze da scoprire.

Un luogo suggestivo situato sempre sulla Costa degli Dei, dove è possibile anche praticare snorkeling, e poco distante dalla stupenda Tropea.

Praia di Fuoco e Spiaggia di Grotticelle, location definite “splendide”

Praia di Fuoco e Grotticelle Beach sono due spiagge di Capo Vaticano indicate come le più belle della Calabria da chi le ha visitate. La prima è raggiungibile solo via mare, con barche o pedalò: in questo modo è riuscita a mantenere il suo aspetto selvaggio e paradisiaco. La seconda invece, la spiaggia di Grotticelle, in parte libera e in parte attrezzata, ha mare cristallino ed è piuttosto ampia. Unico neo? In alta stagione è molto affollata.

Spiaggia di Michelino, una caletta nascosta

La spiaggia di Michelino, uno dei lidi presenti anche nella classifica delle migliori spiagge calabresi del 2020, si raggiunge tramite una scalinata. La fatica viene ripagata da una caletta appartata, caratterizzata da sabbia dorata, mare cristallino e natura selvaggia.

Un'oasi di meraviglie in cui concedersi una giornata di tranquillità godendo del momento, soprattutto fuori stagione. Non è attrezzata, quindi è necessario portare tutto l'occorrente con sé.

Calabria, le Bandiere Blu 2021

La Calabria si conferma ancora una volta una meta da sogno per chi ama il mare, luoghi caratteristici e sapori autentici. Nella classifica delle Bandiere Blu 2021 la Regione si è piazzata al quinto posto con 15 località premiate tra le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Sono Soverato e Sellia Marina; Trebisacce, Praia a Mare, Tortora, Villapiana, Diamante, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella e Roseto Capo Spulico; Melissa e Cirò Marina; Siderno e Roccella Jonica; Tropea.

Ecco invece le 5 spiagge da visitare in Toscana.