Calendario Riaperture dal 1° giugno: novità ristoranti e bar al chiuso

Con i decessi ai minimi da ottobre 2020 si guarda con ottimismo all’estate, grazie anche alle riaperture decise dal governo Draghi. A fare per tutti le prove generali saranno Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, le prime tre regioni a passare in zona bianca dopo la terza ondata di contagi, con l’allentamento al minimo delle misure anti Covid.

Tutte le altre regioni italiane si trovano in zona gialla, con le regole per fermare i contagi che cambieranno dal 1 giugno 2021, vale a dire domani, in vista del tanto atteso ponte del 2 giugno, festa nazionale in tutta Italia (Festa della Repubblica).

Nel calendario Draghi per le riaperture questa data è segnata in rosso: da domani 1 giugno 2021, infatti, si potrà mangiare nei locali al chiuso ed assistere agli eventi sportivi con una capienza al 25%. Prossimo appuntamento il 7 giugno, con il coprifuoco alle 24 mentre è già stata disposta la sua cancellazione totale nelle zone bianche.

Calendario riaperture Draghi: cosa cambia da domani 1 giugno 2021

Il 21 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso Decreto Riaperture a firma Draghi, ossia un calendario dettagliato con tutte le misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare i contagi, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Successivamente, il Consiglio dei Ministri si è nuovamente riunito per approvare un nuovo decreto-legge 17 maggio 2021 che modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate” in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il testo, inoltre, apporta rilevanti ancorché graduali modifiche al "calendario delle riaperture" per la ripresa delle attività economiche e sociali nelle “zone gialle”. Cosa cambia per le riaperture da domani 1 giugno 2021?

Riaperture 1 giugno: ristoranti al chiuso, bar e stadi. Coprifuoco resta dalle 23

Prima di tutto bisogna specificare che a partire da domani 1 giugno 2021 non ci saranno cambiamenti per il coprifuoco nelle zone gialle, visto che l’ulteriore posticipo di un’ora alle 24 avverrà solo a partire dal 7 giugno 2021, mentre per le zone bianche è stata già disposta la cancellazione.

La grande novità del 1° giugno 2021 sta nella riapertura in zona gialla oltre le 18 di bar e ristoranti anche al chiuso e nella presenza di pubblico per eventi sportivi all’aperto con una capienza al 25%. La presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive al chiuso, invece, sarà consentita solo a partire dal 1° luglio 2021, data in cui potranno riaprire anche le piscine al coperto.

Parchi tematici e di divertimento, invece, dovranno aspettare il 15 giugno 2021, così come feste e matrimoni, mentre le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, centri culturali, sociali e ricreativi potranno riprendere dal 1 luglio 2021.