Dai mutui prima casa alle assunzioni Pa. Le novità 2021 per i giovani

La pandemia ha aumentato la sensibilità politica verso i soggetti fragili, ossia le categorie che possono essere definite svantaggiate, accrescendo anche l’attenzione verso i giovani.

Alla luce delle crescenti difficoltà che i giovanissimi stanno incontrando nel mondo del lavoro vista la crisi economica Covid e le ridotte possibilità di mettere su famiglia, il governo ha varato una serie di misure per sostenere le nuove generazioni considerando anche che proprio loro erediteranno il debito pubblico che stiamo accumulando per far rinascere l’Italia dopo la pandemia.

Dalle assunzioni nella Pubblica amministrazione al bonus mutui prima casa: vediamo tutte le misure varate per aiutare i giovani nel pieno della crisi economica Covid.

PA: nel Decreto Reclutamento misure per agevolare assunzioni giovani

Venerdì 4 giugno 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Reclutamento, uno dei tre pilastri essenziali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali nella Pubblica amministrazione, misure che pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal Recovery Plan: la Pubblica amministrazione e la Giustizia.

Al via concorsi pubblici in 100 giorni ma anche un portale per il reclutamento nella Pa. Per i giovani sono stati potenziati i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella Pa.

“Da un lato i nostri giovani e i nostri migliori talenti potranno vedere nella Pa un datore di lavoro attraente e diventare protagonisti di un ambizioso programma di cambiamento del Paese. Dall’altro lato, la Pubblica amministrazione, grazie all’innesto di nuove competenze, potrà trasformarsi in catalizzatore della crescita e reingegnerizzare i processi organizzativi: la transizione amministrativa è premessa perché funzioni la transizione digitale”, ha dichiarato il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta.

Da aggiungere che il decreto sulla governance del Recovery Plan ha fissato al 30% la soglia minima di assunzioni di giovani under 36 e donne per le imprese che parteciperanno alle gare per la realizzazione dei progetti pagati con i soldi europei.

Misure per i giovani del Sostegni bis: bonus mutui prima casa under 36

Il governo ha deciso di supportare i giovani non solo nella ricerca di un lavoro ma anche nell’acquisto della prima casa per staccarsi dalla famiglia di origine e dare vita a un nuovo nucleo familiare.

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto un nuovo bonus mutui prima casa giovani under 36, con una garanzia statale all’80% per coloro che hanno un reddito Isee sotto i 40 mila euro.

Previste anche agevolazioni fiscali che comprendono l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della prima casa. Le domande potranno essere presentate dal 24 giugno 2021.