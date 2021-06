Transiberiana d’Italia 2021, riparte l’emozione del treno storico

Si respira aria d’estate e finalmente è di nuovo possibile programmare viaggi e gite fuori porta. Ed è con questo spirito che riparte “La Ferrovia dei Parchi”, soprannominata e conosciuta come “Transiberiana d’Italia”, un’emozionante escursione tra montagne, vallate, gole e altipiani di Abruzzo e Molise, alla scoperta di luoghi incantevoli e borghi caratteristici.



In occasione della riapertura ufficiale, il 19 e 20 giugno 2021, ben 4 treni storici-2 il sabato e 2 la domenica - partiranno da Sulmona per raggiungere Roccaraso, con tre fermate: Campo di Giove, Palena e Rivisondoli- Pescocostanzo. Un’esperienza unica, che va prenotata in anticipo perché i posti sono limitati.

Transiberiana d’Italia, la storia

La linea ferroviaria Sulmona-Isernia, inserita nel progetto di FS Italiane “Binari senza tempo”, è oggi una magnifica opportunità per attraversare un territorio protetto, quello costituito dal Parco Nazionale della Majella, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e la riserva MaB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, inserita nel programma di tutela UNESCO dal 2014.

Inaugurata nel 1897, e inserita nella guida del Touring Club già da lontano 1910, deve il suo soprannome di “Transiberiana d’Italia” a causa delle nevicate che caratterizzano il territorio d’inverno, facendo assomigliare la ferrovia all’autentica Transiberiana, quella che da Mosca arriva fino a Vladivostok. Un lungo tratto arriva fino a oltre i 1000 metri, toccando i 1268 della stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo.

Dopo varie vicissitudini vissute nel corso degli anni, oggi questa storica ferrovia è tornata a nuova vita: nel 2019 ha accolto oltre 31 mila turisti italiani e stranieri.

Sono tre gli itinerari disponibili per il 2021.

Cosa vedere con i treni storici di riapertura

Il panorama di cui si può godere è assolutamente mozzafiato: natura, cultura, sapori autentici che formano un’esperienza sospesa nel tempo, anche grazie al convoglio storico.

Tra le tappe previste dai viaggi della ripartenza, si può godere del grazioso centro storico di Campo di Giove, all’interno del Parco nazionale della Majella. Ma anche visitare l’Eremo Celestiniano della Madonna dell’Altare a 1272 metri d’altezza, raggiungibile tramite navetta dalla stazione di Palena, sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo; oppure il suo centro storico e il Palazzo Ducale.

Ci sono poi Pescocostanzo, uno dei borghi più belli d’Italia, e Roccaraso, da dove si possono raggiungere le aree verdi del Pratone e dell’Ombrellone, alla ricerca di relax, oppure scegliere tour guidati.

È possibile prenotare il proprio viaggio sul sito latransiberianaditalia.com. Inoltre sono disponibili tutte le informazioni sugli itinerari, i tour, i luoghi da visitare.