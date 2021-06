Giorgio Chiellini: età, biografia del capitano Nazionale, moglie figli

Giorgio Chiellini, età 36 anni, nasce a Pisa il 14 Agosto 1984, è difensore della Juventus e della Nazionale italiana e capitano di entrambe. Guiderà gli azzurri di Mancini a Euro2020.

Considerato uno dei migliori difensori al mondo, Giorgio è cresciuto a Livorno, ha una sorella (calciatrice in Spagna) e due fratelli, di cui uno gemello, Claudio, suo procuratore e dirigente sportivo, con cui ha condiviso alcuni anni di carriera calcistica. Grande appassionato di pallacanestro e tifoso dei L.A Lakers, è tra i pochi giocatori di successo capaci di conciliare la carriera sportiva con lo studio.

Diplomato al liceo scientifico “Federico Enriques” di Livorno, nel 2010 si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, dove ha conseguito a pieni voti anche la laurea magistrale in Business Administration.

Giorgio Chiellini carriera:

Esordisce giovanissimo tra i professionisti, in Serie C1, con la maglia dell'A.S. Livorno. Con la squadra toscana disputa quattro campionati e diventa uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale nel campionato di Serie B 2003/2004, che si conclude con la storica promozione in Serie A.

Nel giugno 2004 passa alla Juventus, che lo dà subito in prestito alla Fiorentina. Esordisce in Serie A all'età di 20 anni



Dopo aver ottenuto la salvezza all'ultima giornata di campionato con la Fiorentina, nell'estate del 2005, a 21 anni, arriva alla Juventus di Fabio Cappello. Dopo un difficile avvio riesce a conquistarsi un posto da titolare come terzino sinistro. Nel 2006/2007, dopo lo scandalo di Calciopoli, vince il campionato di serie B, sotto la direzione tecnica di Deschamps. E da lì non ha smesso di vincere: otto scudetti, quattro Coppe Italia, 4 Supercoppe di Lega, due volte finalista in Champions, anche se l'obiettivo di ottenere un trofeo internazionale rimane ancora un sogno per lui, solamente sfiorato.

Lo hanno definito un “trattore”, perché se c'è lui nell'area di rigore non passa neanche un filo d'aria. È lo scoglio che argina il mare, per citare Lucio Battisti. È uno che ha sempre lavorato duro, cattivo, ostico, grande tenacia e la leadership lo contraddistingue. Di lui Walter Mazzarri ha detto: «Chiellini è di un altro pianeta: da solo ne marca tre».

Giorgio Chiellini in Nazionale:

Ha giocato in tutte le nazionali giovanili e ha debuttato con la maglia azzurra il 17 novembre 2004, nell'amichevole Italia-Finlandia. La vera svolta arriva nel 2008 con Donadoni, quando gioca da titolare gli Europei in Austria e Svizzera.

Da quel momento è in pianta stabile tra gli 11 titolari della Nazionale, di cui oggi è il capitano. Ma di questo suo importante ruolo ha detto: «La fascia è solo un simbolo. In ogni squadra, in ogni gruppo ci sono tanti capitani, ognuno deve dare il suo ingrediente».

Si è sempre rivelato decisivo, come nello scorso Europeo. Le sue prestazioni sono state confrontate addiritura a quelle di Cannavaro nel 2006. Ha siglato anche la rete del vantaggio nella gara con la Spagna, agli ottavi di finale. E sebbene giocherà ancora in Serie A, questa sarà la sua ultima avventura tra le fila azzurre, per cui cercherà sicuramente di levarsi qualche soddisfazione.

Oggi 11 giugno 2021 il capitano Chiellini insieme agli altri 25 giocatori della nazionale italiana, è pronto al debutto all'Europeo 2021 con la partita di esordio Italia-Turchia.

Giorgio Chiellini stipendio:

Chiellini guadagna 3 milioni di euro l’anno, che fino a qualche anno fa rientrava tra i più alti stipendi nel club bianconero. Nonostante l'età la Juventus ha deciso di rinnovargli il contratto, alle stesse cifre, ancora per un anno. Una prova di fedeltà, per il grande rapporto che c'è tra squadra, tifosi e giocatore.

Giorgio Chiellini moglie e figlie, la vita privata

Sposato con Carolina Bonistalli dal 2014, il matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento, è stato celebrato nel Santuario della Madonna delle Grazie di Livorno. Hanno avuto due amatissime figlie, Nina e Olivia.

Una vita riservata, entrambi non amano i riflettori. Lady Chiellini è però presente sui social, dove su Instagram, pubblica teneri post della sua bella famiglia.

La coppia Chiellini-Bonistalli è solidissima e affiatata: Carolina è naturalmente la sua prima fan e non ha mai mancato di dimostrarlo nelle occasioni più importanti. Giorgio da anni è il testimonial del progetto Insuperabili, la scuola calcio per disabili nata a Torino, cui si è sempre dedicato con profondo affetto e dedizione. Un uomo speciale, un calciatore unico.