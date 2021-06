Pagelle, storia (e mogli, fidanzate e figli) dei Nazionali di Mancini

Roberto Mancini ha completato la sua squadra per l’Europeo, scegliendo i 26 giocatori per la spedizione. Scopriamo chi sono i nazionali chiamati a Coverciano a dimostrare il loro valore nel torneo che si inaugura l’11 giugno proprio con la partita Italia-Turchia.

Europei, chi sono i Portieri della Nazionale Italiana:

Gianluigi Donnarumma (in attesa di una squadra). È il calciatore più discusso del momento, dopo il suo mancato rinnovo con il Milan. Ha pretendenti, o avrebbe visto che non ha ancora una squadra dopo il suo addio al Milan, in tutta l’Europa, dalla Spagna alla Francia. Percepisce uno stipendio importante, il Milan gli aveva concesso due milioni all’anno di aumento, ed è considerato uno dei migliori nel suo ruolo, nonostante la giovane età (classe 99). Donnarumma è fidanzato con Alessia Elefante e suo fratello, anche lui portiere, è Antonio Donnarumma (fa parte del “pacchetto” familiare che l’agente Mino Raiola inserisce abitualmente nel contratto di Gigio, anche se il ruolo del fratello è quello di terzo portiere)

Alex Meret (Napoli): Arrivato sotto al Vesuvio con mille ambizioni, il suo percorso nel Napoli non è stato sempre costante, causa anche la concorrenza con Ospina. Friulano, classe 1997, proviene dal settore giovanile dell’Udinese, è fidanzato con Debora Romano, modella e influencer di qualche mese più grande di lui.

Salvatore Sirigu (Torino): Portiere storico del PSG e del Palermo, arriva a Torino diventando un pupillo del pubblico. Quest’anno ha giocato una stagione altalenante, commettendo diversi errori. Ha 34 anni e fa parte della Nazionale da diversi anni. Molto riservato, quasi un sardo misterioso, ha una relazione con Maria Claudia Psichedda.

Europei, chi sono i difensori di Mancini

Francesco Acerbi (Lazio): Pilastro della difesa bianco celeste, la sua carriera ha iniziato a decollare da quando è sbarcato nella capitale. Ha spesso avuto a che fare cin infortuni, ora a 33 anni giunge finalmente ad un torneo importante con la Nazionale. Fidanzato con Claudia Scarpari, da cui aspetta il primogenito quest’anno.

Alessandro Bastoni (Inter): Tra i giovani più promettenti d’Italia, e forse nel suo ruolo anche in Europa. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha sbaragliato la concorrenza nellPnter campione d’Italia 2021. È di Casalmaggiore, classe 99’, è fidanzato con la modella Camilla Bresciani.

Leonardo Bonucci (Juventus): Storico perno della Nazionale e della Juventus, regista totale della squadra, visti i tanti assist via lanci lunghi in carriera. È sposato con Martina Maccari ed è padre di tre figli, Matteo, Leonardo e Matilda. È di Viterbo, ha 34 anni.

Giorgio Chiellini (Juventus): Come Bonucci, anche lui colonna della Juventus e della Nazionale, e insieme hanno raggiunto diversi record. Ha 36 anni ed è di Pisa. Sposato con Carolina Bonistalli, hanno due figlie di nome Nina e Olivia. Si è laureato tre anni fa in economia aziendale all’Università di Torino ed è molto attento alla gestione del suo patrimonio.

Giovanni Di Lorenzo (Napoli): Terzino che ha iniziato malissimo la sua stagione, con errori banali e poche certezze nei movimenti, ma ha chiuso da protagonista, tra interventi decisivi e assist. È toscano, classe 1993, e ha giocato gran parte della carriera all’Empoli. Fidanzato con Clarissa Franchi.

Emerson Palmieri (Chelsea): Naturalizzato dal Brasile, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. Ha giocato diversi anni alla Roma, dove ha avuto i suoi migliori momenti di carriera. Isadora Nascimiento, che ha conosciuto in patria, è la sua fidanzata da diversi anni. Ha 26 anni e nonostante giochi poco a Londra, è un pupillo di Mancini.

Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain): “Capitan Futuro”, così lo chiamavano a Roma, sponda giallorossa, prima della pesante separazione di due anni fa. In questa stagione è stato protagonista al PSG, con cui è arrivato fino in semifinale di Champions. Sposato con Ilenia Atzori dal 2015, è un classe 91’.

Leonardo Spinazzola (Roma): Senza dubbio il top player della Roma quest’anno, un esterno capace di saltare l’uomo sempre e fare ottimamente la doppia fase. Nella Nazionale è diventato insostituibile, nonostante cambi spesso ruolo. Di Foligno, classe 1993, è sposato con Miriam Sette, è esploso nell’Atalanta.

Rafael Toloi (Atalanta): Anche lui oriundo, dal Brasile, è l’ultimo arrivato nella squadra di Mancini, che però non poteva più fare finta di nulla viste le prestazioni incredibili nell’Atalanta. Giocatore esperto, classe 1990, sposato con Flavia, ha due figli, Maria e Leonardo, entrambi nati in Italia.

I centrocampisti azzurri:

Nicolò Barella (Inter): Il protagonista assoluto, insieme a Lukaku, della conquista scudetto dell’Inter. Sardo cresciuto nel Cagliari, è stato eletto miglior centrocampista del campionato. Ancora molto giovane, classe 1997, è già un veterano dei nerazzurri. Sposato con Federica Schievenin dal 2018, è padre di tre bambine: Matile, Rebecca e Lavinia.

Bryan Cristante (Roma): Una delle sorprese di Mancini per questo Europeo potrebbe essere proprio il romanista. Cresciuta nella scuderia bergamasca di Gasperini, ha faticato ad inserirsi a Roma. Quest’anno, nonostante alcuni errori, ha fatto una buona stagione, dimostrandosi anche leader. Nato in Friuli, è un classe 1995. Sposato con Selen Cito.

Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea): Anche lui fresco vincitore della Champions League con i Blues. Oriundo, sempre dal Brasile, perno sia a Londra sia con gli azzurri. Un regista essenziale ovunque sia andato a giocare, per visione di gioco superiore alla norma. Classe 1991, si è separato da sua moglie due anni fa, Natalia Leteri.

Manuel Locatelli (Sassuolo): La sorpresa di questa stagione di Serie A. Trascina il Sassuolo ad un passo dall’Europa e gioca le prime partite in azzurro, segnando e seminando stupore. Un talento certo, cresciuto nel Milan, che ha avuto troppa fretta nel venderlo. Classe 1998, di Lecco, fidanzato con Thessa Lacovich, che lavorava come producer a Sky.

Lorenzo Pellegrini (Roma): Il nuovo “capitan futuro”, dopo una penultima stagione fantastica, nell’ultima ha avuto piu difficolta. Di Roma dal cuore giallorosso, fa parte del terzetto titolare anche per Mancini. Sposato in giovanissima eta con Veronica Martinelli, ha una bambina di nome Camilla.

Stefano Sensi (Inter): Ne dovranno rimanere fuori altri due ancora e lui è uno di quelli che rischia di più. Sicuramente non per la tecnica, indiscutibile, ma per le poche presenze nell’Inter, causa infortuni. Potrebbe presto cambiare aria. Ancora giovane, classe 1995, fidanzato con la modella e influencer Giulia Amodio.

Marco Verratti (Paris Saint Germain): Ha tremato molto per l’infortunio subito un mese fa, che rischiava di fargli saltare l’Europeo, ora però è di nuovo in pista e farà parte dei 26 finali. Un centrocampista affermatissimo, cresciuto nel Pescara di Zeman e in Francia da una vita. Fidanzato con la modella Francesca Jessica Aidi.

Gli attaccanti dell'Italia:

Andrea Belotti (Torino): Capitano assoluto del mondo granata, che dopo 5 anni di vittorie e grandi gioie (meno nell’ultimo campionato), è pronto a lasciare. Un nove totale, capace di andare in doppia cifra ogni anno da quando è a Torino (5 stagioni di fila). Andrea Belotti è sposato con Giorgia Duro, hanno avuto Vittoria quest’anno, anche se il “gallo” ha dovuto aspettare la fine dello stop causato dal Covid 19 per vederla. Si giocherà il posto di titolare con Immobile.

Domenico Berardi (Sassuolo): Una stagione, la migliore della sua carriera, in cui ha raggiunto i 17 goal in Serie, battendo ogni suo record. Finalmente sembra aver messo la testa a posto, e diverse sirene dalle big lo chiamano. Nonostante ciò rimarrà neroverde, il suo cuore ormai appartiene all’Emilia. Classe 1994, nato a Cariati, è fidanzato con Francesca Fantuzzi, con cui ha un figlio di nome Nicolò.

Federico Bernardeschi (Juventus): Seppur le sue prestazioni nella Juventus non siano mai state eccellenti e il suo rendimento è in costante calo, è sempre stato uno dei pupilli di Mancini, che lo convocherà anche per questo Europeo. Cresciuto come idolo della Fiorentina, è un classe 1994. Ama e accudisce i suoi due cani, e’ fidanzato con Veronica Ciardi, con cui ha una figlia di nome Deva. I due hanno sempre tenuto molto nascosta la loro vita privata.

Federico Chiesa (Juventus): Il vero boom bianconero di questa stagione lo ha fatto l’ala cresciuta nella Fiorentina: dopo un arrivo tra le critiche per il prezzo alto, quest’anno ha giocato da top player assoluto. Figlio d’arte (il padre è Enrico Chiesa), anche suo fratello più piccolo promette molto nella primavera viola. Nato a Genova, ma toscano doc, è un classe 1997, fidanzato con Benedetta Quagli.

Ciro Immobile (Lazio): Attaccante ormai storico della Nazionale e del campionato italiano: lo scorso anno ha quasi trascinato la Lazio allo scudetto e ha vinto la Scarpa d’oro europea, battendo un certo Lewandowski. È sposato con Jessica Malena, con cui ha tre figli: Michela, Giorgia e Mattia. Lui nasce calcisticamente nel Pescara di Zeman, anche se è di Torre Annunziata.

Lorenzo Insigne (Napoli): Come il compagno e grande amico di reparto Immobile, è anche lui campano, cresciuto nel Pescara delle magie. È capitano e simbolo del Napoli da anni, con cui ha appena chiuso una stagione in cui meritava il premio di MVP del campionato, per le sue statistiche illuminanti. Sposato con Genoveffa Darone, ha due figli, Christian e Carmine.

Giacomo Raspadori (Sassuolo): Alla fine, nonostante la prestazione negativa con l’Italia Under 21, il giovane attaccante riesce a strappare il pass per l’Europeo, scansando Politano. Un bel riconoscimento per il talento neroverde, che negli ultimi mesi ha giocato da campione. Classe 2000, di Bentivoglio, fidanzato con una giovane studentessa di Bologna, Elisa Graziani, che lo sostiene dai tempi della primavera.