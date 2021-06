Europei, Italia-Svizzera: orario, dove vederla, stadio e formazioni

La Nazionale di Roberto Mancini si appresta a sfidare questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, la seconda sfida dei gironi d’Euro2020. Dopo aver nettamente vinto contro la Turchia all’esordio, arriva la Svizzera dell’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic.

In questi giorni gli animi sono molto positivi, il 3-0 di venerdì scorso ha dato delle risposte sul potenziale incredibile della rosa azzurra.

Il gruppo è coeso, unito e con la grinta nel sangue “La squadra azzurra più squadra in cui io abbia mai giocato” dice Leonardo Bonucci in conferenza stampa, aggiungendo che “questa squadra può arrivare ovunque, mi impressiona l’Inghilterra, per l’attitudine e lo spirito di sacrificio che hanno mostrato sul campo”.

Mancini crede nella squadra, ma aggiunge “Ci aspetta una partita complicata, la Svizzera è forte e ha dei giocatori importanti. Non possiamo sbagliare nulla.” Conclude ridendo “ i bookmaker inglesi solitamente ci prendono”. Dall’altra parte Petkovic è preoccupato “Italia favorita per la vittoria finale”.

Mancini non dovrebbe effettuare particolari cambi nell'undici i che domani scenderà in campo allo stadio Olimpico. Di sicuro non ci sarà l’infortunato Alessandro Florenzi, uscito alla pausa tra la prima e la seconda frazione, nella prima gara con la Turchia.

Al suo posto, sulla fascia giocherà Giovanni Di Lorenzo, che si è ben destreggiato quando è stato chiamato in causa, dimostrando duttilità in entrambe le fasi. Il tridente d'attacco rimane intoccabile ad oggi, nonostante la grande qualità a disposizione in panchina, tra Chiesa e Belotti, con Insigne, Immobile e Berardi, che nonostante il piccolo infortunio scendere regolarmente in cambio.

Nessun turnover ad oggi, la qualificazione deve essere certa, e anche in mezzo al campo ci saranno gli stessi. In cambiano di regia Jorginho, con Barella e Locatelli ai suoi fianchi da mezzali.

Gli svizzeri invece dovrebbero confermare solo il modulo iniziale, cambiando diversi elementi dell’undici. Il granata Rodriguez dovrebbe scalare a sinistra nella difesa a 3, lasciando il posto dall’altra parte a Zuber. Freuler e Xhaka, intoccabili , giocheranno da schermo davanti alla difesa, con Embolo da seconda punta arretrerà a prendere il pallone. Davanti escluso Shaqiri, con Seferovic-Gavranovic. In coppia offensiva.

Italia-Svizzera: ore 21, Stadio Olimpico di Roma, canali TV

Rai 1 (in chiaro, canale 1)

Sky Calcio (canale 201)

Sky Sport 1 (canale 251)

Italia-Svizzera: probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Jorginho; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Schar, Elvedi, Rodriguez; Fassnacht, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Embolo; Seferovic, Gavranovic Allenatore: Petkovic