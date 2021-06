Temptation Island 2021, chi sono i 25 single: tentatori e tentatrici

Tutto pronto per il debutto di stasera di Temptation Island 2021, al via oggi 30 giugno su Canale 5 in prima serata.

Dopo avervi presentato le 6 coppie concorrenti della nuova edizione andiamo a conoscere chi sono i nuovi 25 tentatori e tentatrici, 13 uomini e 12 donne di questa edizione. Al timone della trasmissione ci sarà sempre Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021, prima puntata stasera:

Va in onda stasera 30 giugno la prima puntata di Temptation Island 2021. Alle ore 21:25 circa tutti sintonizzati su Canale 5 per scoprire i nuovi volti dei protagonisti di questa edizione 2021. Ecco come seguire Temptation Island 2021 in streaming.

Temptation Island 2021 coppie concorrenti e conduttore:

Le coppie concorrenti di Temptation Island 2021 sono:

Manuela e Stefano;

Valentina e Tommaso;

Claudia e Ste;

Jessica e Alessandro;

Natascia e Alessio;

Floriana e Federico.

Chi conduce Temptation Island 2021? Il conduttore sarà sempre il mitico Filippo Bisciglia.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2021: nomi e età

Come ogni edizione che si rispetti di Temptation Island, fanno parte del cast anche le tentratici, bellissimi e atletiche ragazze scelte dalla produzione per il loro fisico e cervello per tentare per 21 giorni i fidanzati:

Ecco chi sono le 12 single di Tempation Island 2021:

Anastasia, è la più giovane delle single, ha 20 anni ed è di Somma Vesuviana (Napoli). Nella vita fa la fotomodella. Curiosià: È una maniaca dell'ordine ed ha praticato per tanti anni ginnastica artistica.

Angelica, ha 22 anni di età ed è nata a Mirano (Venezia), e fa la modella. Curiosità: è appassionata di sport ed ha praticato per dieci anni danza classica.

Lucrezia, milanese di 23 anni, nella vita fa l'hostess per fiere, eventi e congressi. Curiosità: ama fare lunghe passeggiate in compagnia del suo cane.

Carlotta, romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare.

Giulia ha 25 anni è romana ed è laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione? L’equitazione.

Vincenza, età 25 anni è nata a Vallo Della Lucania (Salerno). È un insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco.

Gabriella, 25 anni di Napoli è una studentessa in scienze motorie. Curiosità: appassionata di calcio è una super tifosa della Juve.

Federica, 25 anni è di Catania ed è una libera professionista. Curiosità: parla 3 lingue ed è appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy.

Tania, ha 27 anni ed è nata a Piedimonte Matese (Caserta). Nella vita fa la commessa in un negozio di abbigliamento. Curiosità: è la figlia di un ex calciatore di serie A.

Rita, 28 anni di età è di Ceglie Messapica (Brindisi), e nella vita fa estetista. Ha studiato a Parigi e in America.

Gabry, è una napoletana doc di 29 anni e nella vita fa l'hostess per eventi. Curiosità: le piace la meditazione e sta imparando a suonare la consolle.

Giuly, romana doc ha 33 anni ed è laureata in ingegneria civile. Nella vita fa la dermopigmentista. Curiosità: ama lo sport ed ha una passione per il paddle e le piace leggere.

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2021: nomi ed età, lavoro

Ecco chi sono i 13 Tentatori di Temptation Island 2021, i single che avranno il compito di tentare per 21 giorni le fidanzate nel villaggio:

Manuel, romano di 25 anni, fa il personal trainer e modello.

Alessandro, ha 25 anni ed è di Vercelli. Nella vita fa l'imprenditore e da 5 anni ha rilevato l’azienda edile di famiglia.

Angelo, è di Salerno ed ha 26 anni. Nella vita fa il calciatore. Curiosità: un giorno vorrebbe aprire una scuola calcio o un asilo nido.

Luca, di 26 anni è nato a Riccione. Nella vita fa il personal trainer ed è laureato in scienze motorie.

Marco, è di Cesenatico ed ha 26 anni. Nella vita fa il modello ed è appassionato di sci e di wakeboard.

Luciano, ha 27 anni, è di Napoli e nella vita fa il modello ed è un operatore antincendio in autostrada. Curiosità: è papà di una bimbina di tre anni.

Davide, è di La Spezia, ha 27 anni e fa l'impiegato. Curiosità: sta scrivendo il suo primo romanzo.

Samuele, ha 28 anni, è di Roma e fa l'agente di commercio. Ama molto viaggiare ed ha visitato tutta l’Europa e l’America.

Luke, è di Bologna ed ha 31 anni. Nella vita fa il responsabile commerciale.

Luchino, è di Ascoli Piceno, ha 31 anni e fa il geometra.

Giuseppe, è di Napoli ed ha 32 anni e fa il dentista. Curiosità: ha vissuto in Germania per lavoro e parla 4 lingue.

Salvatore, è di Caserta ed ha 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Curiosità: è papà di un bambino di nove anni. Suona il basso e la batteria.

Alessio, è di Roma ed ha 37 anni, ha un locale. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile.

Temptation Island cos'è e come funziona il format:

Temptation Island cos'è? E' un docu-reality basato sull'omonimo format statunitense, che consiste nel mettere alla prova l'amore e la solidità di 6 coppie di fidanzati che vengono divisi in due villaggi vacanza diversi, in compagnia di 13 tentatrici o 12 tentatrici per ben 21 giorni.

In Italia Temptation Island è prodotto da Maria De Filippi.

Temptation Island come funziona: le 6 coppie che partecipano al programma non devono essere sposate ed avere figli, all'arrivo in Sardegna, vengono divise, le donne nel villaggio fidanzate e gli uomini nel villaggio fidanzati, e all'interno dei quali vivranno insieme anche a sensuali tentatrici e bellissimi tentatori.

Ogni settimana viene programmato un falò di confronto dove le fidanzate ed i fidanzati hanno la possibilità di vedere che cosa sta combinando il partner dall'altra parte.

Al termine del programma, che dura 21 giorni, avviene la resa dei conti nel falò finale, con l'ultima domanda di Filippo: "Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?".

Dove si svolge Temptation Island 2021? La location in cui è stata girata la trasmissione è la stessa degli anni passati, il villaggio Is Morus Relais in Sardegna.