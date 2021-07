Battiti Live 2021, 13 luglio: date, cast, scaletta cantanti, streaming

Battiti Live 2021, va in onda stasera 13 luglio in prima serata su Italia 1, la prima puntata della kermesse musicale dell’estate.

Andiamo quindi a vedere chi sono i cantanti che partecipano all’evento, la scaletta della prima puntata e come seguire l’evento in streaming.

Battiti Live 2021 prima puntata 13 luglio: scaletta cantanti

Finalmente ci siamo! Battiti Live 2021 di Radionorba, lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, è pronto al suo debutto in prima serata su Italia 1 stasera, martedì 13 luglio, anche se è stata registrata il 25 giugno.

Anche per questa nuova 19esima edizione di Battiti Live 2021, la location scelta è il Castello Aragonese di Otranto che ospiterà apppunto il palco di Radio Norba, ma in collegamento ci saranno altre 15 città pugliesi.

Andiamo quindi a scoprire chi sono i cantanti che saliranno sul palco di Battiti Live 2021 questa sera, martedì 13 luglio per la prima puntata, in ordine alfabetico e non di esibizione:

Annalisa e Federico Rossi,

Andrea Damante.

Arianna,

Boomdabash con Baby K,

Capo Plaza,

Coma_Cose,

Deddy,

Dotan,

Fedez e Orietta Berti,

Francesca Michielin,

Gazzelle,

Irama,

Master KG,

Mara Sattei,

Nek,

Sangiovanni,

Shade,

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri.

Le 15 esibizioni “on the road”: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Battiti Live 2021 cast: Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Anche quest’anno, la kermesse musicale dell’emittente Radionorba, andrà in onda per 5 serate. La prima puntata, stasera 13 luglio in prima serata su Italia 1. Alla conduzione sempre la bella e simpatica Elisabetta Gregoraci e il super Alan Palmieri. Nel cast di Battiti Live 2021 anche Mariasole Pollio, direttamente dal backstage.

Battiti Live 2021 streaming

Tutte le puntate di Battivi Live 2021 saranno disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Play su pc o su smartphone o tablet attraverso l’App Mediaset Play, disponibile per iOS e Android.

Battiti Live 2021 sui social

Per commentare sui social Battiti Live 2021 c'è l’hashtag ufficiale #battitilivetogether. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.