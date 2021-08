Covid, Aifa: sì ai vaccini Rna per gli over 60. Positività stabile

Si mantiene stabile la situazione di contagi e ricoveri in Italia.

Anche se cresce il numero di casi in assoluto, il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 2,9% di venerdì.

Stabili le terapie intensive, in calo i ricoveri negli altri reparti. I guariti sono 5.494, mentre i tamponi positivi di sabato sono stati 6.860.

Resta massima, invece, l’allerta in Australia, dove il Governo ha deciso una nuova ulteriore estensione del lockdown anti-Covid a Melbourne, seconda città più grande del Paese. Lo hanno reso noto le autorità locali, che tentano di frenare l'epidemia legata alla variante Delta.

La misura restrittiva è in vigore da un mese e riguarda i sette milioni di abitanti di Melbourne e dello Stato di Victoria, dove sarebbe stata revocata il 2 settembre, prima di deciderne la proroga. Si tratta del sesto lockdown della città dall'inizio della pandemia.

Intanto, in Italia l’Aifa, l’ Agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera alla vaccinazione eterologa, dunque al mix vaccinale, anche per gli over 60.

Aifa, via libera al mix vaccinale per over 60

L’Agenzia italiana del farmaco si è espressa a favore del richiamo con vaccino a m-RNA dopo reazioni avverse gravi a carico della sfera coagulativa con prima dose, nei soggetti che avevano ricevuto AstraZeneca.

L'Aifa ha spiegato che si può procedere "analogamente a quanto già deciso per i soggetti con meno di 60 anni, applicando il principio di massima precauzione".

Come chiarito in una nota, l’Agenzia ha annunciato di aver recepito il parere della propria Commissione Tecnico-Scientifica, precisando però che “non è possibile fornire raccomandazioni generali a fronte dell’eterogeneità delle casistiche che necessitano di specifica valutazione clinica. Tuttavia, analogamente a quanto già deciso per i soggetti di etàVaxzevria (AstraZeneca), si può procedere al richiamo con un vaccino a m-Rna”.

Aifa conclude che “Per le altre casistiche di Adr, si ritiene che, in assenza di dati derivanti da studi ad hoc, non sia possibile esprimere raccomandazioni di carattere generale che prescindano dall’esame delle specifiche Adr e dalla valutazione clinica dei singoli casi".

Situazione contagi stabile

In base agli ultimi dati registrati in Italia, a fronte di 293.464 tamponi eseguiti il numero di nuovi contagi è di circa 6.800, con un tasso di positività in lieve calo al 2,3% rispetto al 2,9% di venerdì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 54, mentre i guariti 5.494.

Restano stabili rispetto a ieri le terapie intensive (511), mentre sono 3 in meno i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (4.111 in tutto).

Da lunedì, invece, in Sicilia sarà zona gialla a causa del rialzo di contagi e dell'occupazione dei posti letto in ospedale, in medicina generale e in terapia intensiva.