Thomas Markle Jr contro Meghan: “Lascerà Herry come il primo marito”

“Meghan lascerà Harry, così come ha fatto con il primo marito”. Ne è convinto Thomas Markle Jr, fratellastro della duchessa di Sussex, e lo dichiara al mondo nel nuovo trailer del Grande Fratello Vip Australia, in onda da novembre 2021 su tv Channel 7. E incalza: “Al ragazzo con cui si è sposata la prima volta ha messo i piedi in testa e poi lo ha scaricato”.

Il matrimonio tra Meghan e il produttore Trevor Engelson è durato appena 23 mesi ed è finito per “divergenze inconciliabili”. Ma Thomas è pronto a giurare che sia colpa della sua sorellastra “troppo superficiale”, e che “Harry è il prossimo sul ceppo”. E ricorda pure di avere messo in guardia il Duca, facendogli sapere che Meghan “gli avrebbe rovinato la vita”.

Parole al vetriolo, che Thomas pronuncia con molta disinvoltura e sicurezza, nonostante non parli con sua sorella da 11 anni. Il promo del Grande Fratello Vip Australia finisce con Markle Jr. chiuso nel confessionale, che si prepara a scrivere una lettera ai duchi di Sussex: “Cari Meghan e Harry, la prima cosa che voglio dire a entrambi è…".

Le accuse

Certo non si può dire che Meghan (dal lato paterno), abbia una famiglia che la sostiene. Da quando la duchessa è entrata a fare parte della famiglia reale, neppure il padre Grant e la sorellastra Samantha, le hanno risparmiato critiche e insulti. Ma chi si è dato da fare più di tutti è sempre stato il suo fratellastro.

Nel 2018, prima del royal wedding, Thomas Markle Jr. ha sparso veleno sulle nozze, con una lettera aperta al principe Harry pubblicata dal sito di gossip statunitense In Touch Weekly, dove si legge: "Caro principe Harry, non è troppo tardi, Meghan Markle ovviamente non è la donna giusta per te".