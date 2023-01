Vademecum saldi 2023: le date di inizio e fine, e i consigli utili

I saldi rappresentano da sempre un appuntamento immancabile per chi attende l’inizio dell’anno per farsi ancora un regalo “tardivo”, dopo il Natale e la fine delle fine. Ma ormai tutto per pronto. È sufficiente consultare il calendario per scoprire quando iniziano le svendite, regione per regione.

Le date

In tutta Italia il via ufficiale dei saldi invernali è fissato al 5 gennaio, ma esiste comunque qualche eccezione. Se per i commercianti rappresentano l’ultima finestra per svuotare vetrine e scaffali, i clienti attendono l’occasione giusta per fare l’affare, comprando a prezzi ribassati capi di abbigliamento, borse, accessori e tanti prodotti anche di elettronica.

Ma quando iniziare?

Ecco il calendario regione per regione, in ordine alfabetico:

Abruzzo: dal 5 gennaio e per due mesi (fino al 2 aprile);

Basilicata: qui il via è il 2 gennaio e i ribassi proseguono fino al 3 marzo;

Bolzano e provincia: dal 5 gennaio fino al 18 febbraio;

Calabria: 5 gennaio - 6 marzo;

Campania: dal 5 gennaio – 2 aprile;

Emilia Romagna: i saldi vanno dal 5 gennaio al 5 marzo;

Friuli Venezia Giulia: anche qui il 5 gennaio 2022 è la data di inizio saldi invernali che proseguono fino al 31 marzo;

Lazio: 5 gennaio - 15 febbraio;

Liguria: 5 gennaio - 18 febbraio;

Lombardia: dal 5 gennaio per 60 giorni;

Marche: 5 gennaio – 1° marzo;

Molise: i saldi iniziano il 5 gennaio per una durata di 60 giorni;

Piemonte: la stagione prende il via il 5 gennaio, ma termina il 28 febbraio;

Puglia: come in Piemonte, dal 5 gennaio al 28 febbraio;

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo;

Sicilia: qui si inizia con le svendite il 2 gennaio e si chiude il 15 marzo;

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo;

Trento e provincia: le vendite promozionali vanno dal 5 gennaio fino al 5 marzo;

Umbria: saldi dal 5 gennaio al 5 marzo;

Valle D’Aosta: la stagione comincia il 5 gennaio e si conclude il 31 marzo;

Veneto: vendite scontate dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Attenzione alle truffe: i consigli

E’ la stessa Confcommercio a mettere in guardia da quelle che sembrano occasioni, ma possono rivelarsi truffe. Gli accorgimenti riguardano prima di tutto i prezzi, che devono accompagnare in modo chiaro ogni articolo, a partire dagli ultimi 30 giorni prima dei saldi.

Attenzione, inoltre, a controllare che i capi venditi a prezzo ribassato sia realmente quelli di stagione e nn avanzi di magazzino dell’anno prima.

Infine, occorre ricordarsi di tenere sempre lo scontrino, perché anche un campo in saldo può essere cambiato, nel negozio in cui lo si è acquistato.