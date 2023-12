SARAFINE, la produttrice musicale che ha conquistato X Factor 2023

X Factor 2023 si è concluso con la vittoria di SARAFINE, la cantante e produttrice della squadra di Fedez. La sua musica elettronica e le sue performance originali hanno convinto il pubblico e la giuria, in una finale combattuta contro gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Maria Tomba. Chi è SARAFINE e come è nata la sua passione per la musica? Scopriamolo in questo articolo.

La finale di X Factor 2023

Dopo una stagione ricca di colpi di scena, tra ripescaggi, eliminazioni e giudici licenziati, X Factor 2023 ha finalmente incoronato il suo vincitore. Si tratta di SARAFINE, la cantante e produttrice musicale della squadra di Fedez, che ha battuto gli altri tre finalisti: gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Maria Tomba. La finale, andata in onda ieri sera su Sky Uno in contemporanea con Tv8 e in streaming su Now Tv e SkyGo, è stata seguita da milioni di spettatori, che hanno votato tramite l’app ufficiale del programma.

SARAFINE si è imposta con il suo stile musicale unico e originale, che mescola elementi di musica elettronica, dubstep, tecno, trap, drill e pop, creando un electro-pop ipnotico e coinvolgente. La sua performance finale, con il suo inedito “Malati di gioia”, ha conquistato il pubblico e la giuria, che le ha tributato una standing ovation. “Ha vinto una produttrice, una cantautrice, un’artista che sa fare qualsiasi cosa” ha commentato Francesca Michielin, che le ha consegnato il trofeo. Al secondo posto si sono classificati gli Stunt Pilots, la band rock di Dargen D'Amico, che ha stupito con la sua energia e il suo carisma. Al terzo posto Il Solito Dandy, sempre di Dargen, che ha dimostrato grinta e personalità. Fuori dal podio Maria Tomba, della squadra di Fedez, favoritissima alla vigilia.

La storia di SARAFINE

Chi è SARAFINE, la vincitrice di X Factor 2023? Il suo vero nome è Sara Sorrenti, ha 34 anni e viene dalla Calabria. Si è trasferita a Bruxelles, dove lavorava come assistente amministrativa, ma ha deciso di lasciare il suo lavoro per seguire la sua passione per la musica. Ha iniziato a scrivere, cantare e produrre le sue canzoni, usando il suo computer e la sua tastiera, e ha creato il suo nome d’arte, SARAFINE, unendo il suo nome e la parola fine. Il significato di questo nome è legato al concetto di infinito, rappresentato dal simbolo dell’urobòro, il serpente che si morde la coda. “Si rifà al concetto di infinito, pensavo all’urobòro in particolare, questo serpente che si morde la coda, che per me rappresentava un po’ la mia vita, mi sentivo un po’ condannata a questo finire in me stessa” ha spiegato.

La sua musica riflette la sua voglia di rompere la monotonia della vita quotidiana, di esplorare nuove possibilità e di arrendersi all’incertezza, fonte di paure ma anche di speranze. I suoi testi, in italiano e in inglese, e le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete e suggestive, che creano un’atmosfera magnetica e avvolgente. Il suo inedito, “Malati di gioia”, parla proprio di questo: “parla di me, parla della generazione anni 80/90 che ha seguito un percorso educativo e lavorativo più per senso del dovere che per reale vocazione e che spesso si è sentita fuori luogo, magari vedendo la gioia come un morbo da cui tenersi a distanza con anticorpi a tempo indeterminato”.

Il futuro di SARAFINE

Dopo aver vinto X Factor 2023, SARAFINE ha dichiarato di essere felice e orgogliosa del suo percorso, e di voler continuare a fare musica con la stessa passione e dedizione. Il suo sogno è di poter collaborare con altri artisti e produttori, e di portare la sua musica in giro per il mondo. Il suo primo album, che conterrà il suo inedito e le sue cover eseguite durante il programma, uscirà a breve e sarà distribuito da Sony Music. Inoltre, SARAFINE parteciperà al tour di X Factor 2023, insieme agli altri finalisti, che toccherà le principali città italiane. SARAFINE ha ringraziato il suo mentore Fedez, che l’ha sostenuta e incoraggiata durante tutta l’avventura, e ha dedicato la sua vittoria alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan, che l’hanno seguita e votata fino alla fine. SARAFINE è la nuova stella della musica italiana, e siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di lei.