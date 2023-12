Capodanno 2024 in tv RAI1 e Canale 5: ospiti, orario, streaming, radio

Per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, le reti televisive e radiofoniche italiane offrono diverse opzioni ai telespettatori e agli ascoltatori. Tra le più attese, ci sono le trasmissioni di Canale 5 e Rai 1, che propongono due grandi eventi musicali da Genova e Crotone, con ospiti di prestigio e tanta animazione. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Rai1: "L'anno che verrà" da Piazza Pitagora

La prima rete della Rai ripropone il classico appuntamento con "L'anno che verrà", il programma che accompagnerà il pubblico nel 2024 con musica e divertimento. La trasmissione sarà condotta per la nona volta di fila da Amadeus, che quest'anno si sposterà a Crotone, in Piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolici della città calabrese.

Il programma, realizzato in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission, la Regione Calabria e la Città di Crotone, andrà in onda in diretta dalle ore 21 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay, dopo il discorso del Presidente Sergio Mattarella. Sul palco, si esibiranno cantanti e comici di successo, tra cui Maninni, Paola & Chiara, e altri nomi che Amadeus ha promesso di svelare a breve sui suoi profili social, anticipando che il cast sarà "pazzesco".

Canale 5: "Capodanno in musica" da Piazza De Ferrari

La rete ammiraglia di Mediaset propone per il settimo anno consecutivo "Capodanno in musica", lo show condotto da Federica Panicucci, che si svolgerà nella splendida cornice di Piazza De Ferrari a Genova. La serata inizierà subito dopo il messaggio di fine anno del Capo dello Stato e vedrà alternarsi sul palco una variegata schiera di artisti, che spazieranno dai grandi nomi della musica italiana a quelli più amati dai giovani.

Tra gli ospiti confermati, ci sono Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, e la partecipazione speciale di tutta la scuola di "Amici".

Durante la diretta, ci saranno anche dei collegamenti con la Piazza di Bari, dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le performance di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. Chi preferisce seguire il concerto in radio, potrà sintonizzarsi su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.