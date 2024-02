Chi è Marco Mengoni, il co-conduttore e super-ospite di Sanremo 2024

Sanremo 2024 , tutto pronto per il debutto ufficiale della 74^edizione. Stasera, martedì 6 febbraio alle 20.40 su Rai 1 e in streaming su Rai Play andrà in onda la prima serata del Festival della Canzone Italiana, che vedrà per il quinto anno consecutivo la conduzione di Amadeus, che ha portato il festival a raggiungere numeri da record: la finale del 2023 ha fatto registrare oltre 12 milioni di spettatori e una media del 66% di share. Il festival si svolgerà in cinque serate, dal 6 al 10 febbraio, e avrà come protagonisti 30 artisti in gara con altrettante canzoni inedite. Il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

Marco Mengoni, il co-conduttore e super-ospite della prima serata

La prima serata del festival sarà caratterizzata dalla presenza di Marco Mengoni, che sarà sia co-conduttore che super-ospite musicale. Il cantante, che ha vinto due volte il festival, nel 2013 con ‘L’Essenziale’ e nel 2023 con ‘Due Vite’, riproporrà quest’ultimo brano sul palco dell’Ariston. Mengoni è uno dei cinque co-conduttori che affiancheranno Amadeus nelle varie serate, insieme a Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, che sarà anche il compagno d’avventura sanremese di Amadeus nella trasmissione “Viva Rai2!.. Viva Sanremo”, in onda in seconda serata fino a venerdì 9 febbraio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi

Chi è Marco Mengoni: età e carriera

Marco Mengoni è un cantante italiano di 35 anni, originario di Ronciglione, nel Lazio. Ha iniziato la sua carriera musicale a 16 anni, esibendosi in locali e partecipando a vari provini. Nel 2009 ha vinto la terza edizione di X Factor, ottenendo un contratto discografico con la Sony Music e l’accesso a Sanremo 2010. Da allora ha pubblicato otto album in studio, quattro album dal vivo, sei EP e quaranta singoli, pubblicati tra il 2009 e il 2023, ha vinto dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards nel 2010 e nel 2015, e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 2013 e nel 2023, classificandosi rispettivamente settimo e quarto. Nel 2013 ha vinto il Festival di Sanremo con L’essenziale, mentre nel 2023 ha trionfato con Due vite, scritto da Davide Petrella. Nel 2021 ha vinto il Power Hits Estate con il tormentone Ma stasera.

Marco Mengoni, la sua vita privata

Marco Mengoni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e ha sempre cercato di tenere lontani i riflettori dalla sua sfera personale.. Ha dichiarato di essere una persona timida e introversa, che ama la natura e gli animali. Ha una grande passione per i viaggi e per le culture diverse dalla sua. Ha anche un forte legame con la sua famiglia, in particolare con i suoi genitori e i suoi nonni, che lo hanno sempre sostenuto e incoraggiato nella sua carriera. Ha diversi tatuaggi tra cui una frase di Fabrizio De André: “Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me” e una stella.