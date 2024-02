Sanremo 2024, la prima serata: Amadeus, Mengoni e 30 canzoni in gara

Sanremo è tornato. La 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la più longeva e seguita manifestazione musicale italiana, inizia da stasera, martedì 6 febbraio, alle 20.40 su Rai1 e in streaming su RaiPlay. A condurre la kermesse per il quinto anno consecutivo sarà Amadeus, che ha battuto il record di presenze sul palco dell’Ariston. Il conduttore e direttore artistico ha portato il festival a raggiungere numeri da record: la finale del 2023 ha fatto registrare oltre 12 milioni di spettatori e una media del 66% di share. Quest’anno, il festival si svolgerà in cinque serate, dal 6 al 10 febbraio, e vedrà la partecipazione di 30 artisti in gara con altrettante canzoni inedite. Il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

Sanremo 2024, la prima serata: co-conduttori e super-ospiti

La prima serata del festival sarà caratterizzata dalla presenza di Marco Mengoni, che sarà sia co-conduttore che super-ospite musicale. Il cantante, che ha vinto due volte il festival, nel 2013 con ‘L’Essenziale’ e nel 2023 con ‘Due Vite’, riproporrà quest’ultimo brano sul palco dell’Ariston. Mengoni è uno dei cinque co-conduttori che affiancheranno Amadeus nelle varie serate, insieme a Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, che sarà anche il compagno d’avventura sanremese di Amadeus nella trasmissione “Viva Rai2!.. Viva Sanremo”, in onda in seconda serata fino a venerdì 9 febbraio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

30 canzoni in gara, votate dalla sala stampa

La prima serata sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta tutte le 30 canzoni in gara, di cui 27 scelte dalla commissione artistica e 3 provenienti da Sanremo Giovani. Le canzoni saranno votate solo dalla giuria della sala stampa, tv e web, che esprimerà il suo giudizio tramite una apposita app. Al termine della serata, sarà comunicata una classifica provvisoria con le prime 10 posizioni. Le altre giurie, quella del pubblico con il televoto e quella delle radio, entreranno in gioco nelle serate successive.

Ecco l’elenco completo dei cantanti e delle canzoni:

Fiorella Mannoia – Mariposa;

Geolier – I p’ me, tu p’ te;

Dargen D’Amico – Onda alta;

Emma – Apnea;

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole;

Angelina Mango – La noia;

La Sad – Autodistruttivo;

Diodato – Ti muovi;

Il Tre – Fragili;

Renga e Nek – Pazzo di te;

Sangiovanni – Finiscimi;

Alfa – Vai;

Il Volo – Capolavoro;

Alessandra Amoroso – Fino a qui;

Gazzelle – Tutto qui;

Negramaro – Ricominciamo tutto;

Irama – Tu no;

Rose Villain – Click boom;

Mahmood – Tuta gold;

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza;

Big Mama – La rabbia non ti basta;

Ghali – Casa Mia;

Annalisa – Sinceramente;

Mr. Rain – Due altalene;

Maninni – Spettacolare;

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita;

Santi Francesi – L’Amore in bocca;

Clara – Diamanti Grezzi;

BNKR44 – Governo punk.

Due palchi esterni, con Lazza e Tedua

Una novità introdotta lo scorso anno e riproposta anche quest’anno è la presenza di due palchi esterni, oltre a quello principale dell’Ariston. In Piazza Colombo, dove è stato allestito il Suzuki Stage, si esibirà Lazza, il rapper che si è piazzato secondo a Sanremo 2023 con il brano ‘Cenere’. Sulla nave Costa Smeralda, attraccata al porto di Sanremo, ci sarà invece Tedua, altro rapper di successo, che farà ballare il pubblico con le sue hit.

Gli ospiti, tra fiction Rai e nomi internazionali

La prima serata del festival avrà anche una serie di ospiti, tra cui alcuni protagonisti delle fiction Rai. Sul palco dell’Ariston salirà Edoardo Leo, che presenterà la serie ‘Il Clandestino’, di cui è protagonista e regista. Ci sarà anche Luca Argentero, che anticiperà la terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, la fiction medica che ha conquistato il pubblico. Infine, Claudio Gioè sarà presente per promuovere la quarta stagione di ‘Makari’, la serie ambientata nella Sicilia degli anni '60.

Un ospite speciale sarà anche la madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso in strada dopo una lite, a cui Amadeus ha voluto rendere omaggio.