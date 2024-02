Sanremo 2024 la notte delle cover: trionfa Geolier, emoziona Vecchioni

Sanremo 2024 è arrivato alla quarta serata, quella dedicata alle cover. I 30 artisti in gara hanno proposto le loro versioni di brani famosi, accompagnati da ospiti d’eccezione. La serata è stata ricca di emozioni, divertimento e anche qualche controversia. Vediamo insieme cosa è successo.

Geolier vince con ‘Strade’, ma il pubblico fischia

Il vincitore della serata cover è stato Geolier, che ha portato sul palco un medley insieme a Guè Pequeno, Luchè e Gigi D’Alessio. Il rapper napoletano ha convinto le giurie di televoto, radio e sala stampa, ottenendo il 34%, il 33% e il 33% dei voti rispettivamente. Tuttavia, al momento dell’annuncio da parte di Amadeus, una parte del pubblico presente all’Ariston ha manifestato il suo disappunto con dei fischi. “Il pubblico in sala non è d’accordo con quello delle giurie votanti, a volte capita che non coincidano”, ha commentato il conduttore. Sul podio si sono piazzati anche Angelina Mango, con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma, che ha interpretato ‘La rondine’ di Mango, e Annalisa e La Rappresentante di Lista, che hanno omaggiato gli Eurythmics con ‘Sweet dreams’.

Fiorello ‘incappucciato’ fa il verso a Amadeus

Fiorello non poteva mancare alla quarta serata di Sanremo 2024. L’amico e collega di Amadeus si è presentato in apertura di serata con una giacca a vento nera con cappuccio, imitando il look del padrone di casa. “Sono qui per romperti le p…”, ha scherzato Fiorello, che ha poi ironizzato sul fatto che tutti gli artisti italiani fossero presenti al Festival. “Se vai su Spotifay è chiuso perché gli artisti sono tutti qui”, ha detto Fiorello, riferendosi alla piattaforma di streaming musicale. Amadeus ha confermato: “Ha detto bene Fiorello perché stasera saliranno sul palco 172 artisti”.

Annalisa e Rappresentante di Lista in ‘Sweet dreams’

Una delle esibizioni più apprezzate della serata cover è stata quella di Annalisa e La Rappresentante di Lista, che hanno scelto di cantare ‘Sweet dreams’, il successo senza tempo degli Eurythmics. Le due cantanti hanno dato vita a una performance energica e coinvolgente, facendo ballare l’Ariston e i social. “Mio Dio che regine”, “Possiamo chiudere tutto, abbiamo già la vincitrice”, sono stati alcuni dei commenti entusiasti dei fan.

Lorella Cuccarini, un omaggio a ‘Fantastico’ e a Pippo Baudo

Lorella Cuccarini è stata una delle co-conduttrici più attese di Sanremo 2024. La showgirl ha ripercorso la sua lunga carriera attraverso le sue sigle di ‘Fantastico’, il programma di successo degli anni ottanta del sabato sera di Rai Uno. Da “Io ballerò” a “La notte vola” la Cuccarini ballando e cantando è stata accolta all’interno dell’Ariston da Amadeus, che ha indossato il ‘Chiodo’, il classico giubbotto di pelle, per ballare con lei sulle note del musical Grease. A sorpresa, si è unito al corpo di ballo anche Fiorello, con tanto di parrucca con i capelli ricci e lunghi: “Sono Manuel Franjo”, ha detto mostrando la ‘frangetta’. “Con queste sigle non eravamo solo noi ma c’era anche Pippo Baudo, che sicuramente ci sta guardando”, ha detto Lorella Cuccarini alla fine dell’esibizione, dedicando un pensiero al maestro del Festival. “Ciao Pippo ti vogliamo bene”, ha concluso Lorella.

Umberto Tozzi e i The Kolors

Un altro momento di grande festa al Festival è stato quello offerto da Umberto Tozzi e i The Kolors, che hanno cantato insieme alcuni dei brani più celebri del cantautore torinese: ‘Ti amo’, ‘Tu’ e ‘Gloria’. Il pubblico ha seguito a squarciagola le parole delle canzoni, che sono diventate dei veri e propri inni popolari.

Gigi D’Agostino, il ritorno sul palco dopo il tumore

Gigi D’Agostino è tornato a suonare dopo la malattia che l’ha colpito. Il dj è stato assente dalle scene per più di anno a causa di un tumore, che lui stesso ha definito aggressivo. Ma nella serata cover di Sanremo 2024, in veste di Capitano della Costa Smeralda, D’Agostino si è esibito in un medley delle sue melodie e pezzi più famosi, facendo ballare tutto il pubblico – della nave, all’Ariston e a casa.

Alfa e Vecchioni, è standing ovation

Standing ovation per l’esibizione di Alfa e Roberto Vecchioni con il brano ‘Sogna ragazzo sogna". Il rapper e il cantautore hanno dato vita a un duetto intenso e commovente, che ha conquistato il pubblico e la critica. "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’’ rappa Alfa che sul finale si commuove. “Bello spettacolo” dice Vecchioni ad Amadeus.

Loredana Bertè, un problema tecnico

L’ultima a salire sul palco per la serata cover è stata Loredana Bertè, che ha scelto di cantare ‘E penso a te’ di Lucio Battisti. Tuttavia, la sua esibizione è stata interrotta da un problema tecnico: la cantante non sentiva il countdown che doveva segnare l’inizio della canzone. “Scusate, non ho il countdown”, ha detto Loredana Bertè, fermando l’orchestra e chiedendo di ricominciare da capo. Il pubblico ha applaudito la sua professionalità e il suo coraggio.

Pecco Bagnaia, la musica e la moto: “Il cuore batte uguale”

Un ospite speciale per il Festival di Sanremo 2024 è stato Pecco Bagnaia, il due volte campione del mondo di motoGp. Il pilota ha raccontato la sua passione per la musica, che ascolta ogni mattina in base al suo umore. “La musica fa parte del mio mondo al 100%”, ha detto Bagnaia che poi ha confessato di aver provato la stessa emozione di quando sale in moto prima di scendere le scale dell’Ariston. “Prima di scendere le scale di Sanremo il cuore batte uguale”, ha affermato.

Angelina Mango, un tributo al padre Pino con ‘La rondine’

Uno dei momenti più toccanti della serata cover è stato quello dedicato a Pino Mango, scomparso nel dicembre 2014 durante un concerto. Sua figlia Angelina Mango ha voluto omaggiarlo con una cover di ‘La rondine’, una delle sue canzoni più amate. Angelina Mango ha riarrangiato il brano insieme al fratello Filippo, e lo ha cantato con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Al termine della sua esibizione, il pubblico si è alzato in piedi e ha applaudito, mentre alcuni spettatori hanno mostrato dei cartelloni con la scritta “Grande Pino”. Anche Amadeus si è commosso e ha salutato Angelina Mango dicendo “Lassù qualcuno ci ama”. Pino Mango, prima di morire, aveva detto alla moglie Laura: “Cosa c’è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?”. Angelina Mango, stasera, ha reso omaggio al padre e alla sua arte.

Amadeus legge il documento degli agricoltori: “Vi siamo vicini”

Amadeus ha voluto dare voce alle istanze degli agricoltori italiani, che hanno consegnato al Festival un documento in cui denunciano le politiche comunitarie che penalizzano il settore. Il conduttore ha letto una sintesi del documento, in cui si evidenzia come le decisioni sbagliate non basate sulla scienza vadano a discapito di tutta l’agricoltura italiana, soprattutto delle piccole aziende. Il documento è stato firmato dal collettivo ‘Riscatto Agricolo’, che ha chiesto al Festival di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Amadeus ha espresso la sua solidarietà agli agricoltori, dicendo “Vi siamo vicini”.

Carolina Kostner, la pattinatrice che incanta l’Ariston

Un altro omaggio allo sport al Festival di Sanremo 2024 è stato quello riservato a Carolina Kostner, la pattinatrice più vincente della storia italiana. La campionessa olimpica, mondiale ed europea ha raggiunto Amadeus in sala, mostrandosi emozionata per essere presente alla kermesse. Carolina Kostner ha fatto i complimenti al conduttore per “la bella serata”, e ha poi assistito alle esibizioni dei cantanti in gara.

I Jalisse tornano dopo 27 anni con ‘Fiumi di parole’

Era il 1997 quando i Jalisse vinsero il Festival di Sanremo con ‘Fiumi di parole’, una canzone che li portò anche all’Eurovision Song Contest. Da allora, il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha tentato più volte di tornare sul palco dell’Ariston, senza successo. Ma la quarta serata di Sanremo 2024 ha segnato la fine della loro lunga attesa. I Jalisse sono tornati a cantare ‘Fiumi di parole’, con lo stesso entusiasmo e la stessa armonia di 27 anni fa. Il pubblico ha apprezzato il loro ritorno, e ha cantato insieme a loro il ritornello della canzone.

Ghali saluta la mamma e ricorda Toto Cutugno

Ghali è stato uno dei cantanti più attesi della serata cover di Sanremo 2024. Il rapper ha omaggiato Toto Cutugno, scomparso nell’agosto 2023, con una versione rap di ‘L’italiano’. Ghali ha anche raccontato la sua storia personale, di figlio di immigrati tunisini nato a Milano nel 1993. Nei suoi brani, Ghali esprime il suo desiderio di superare le barriere culturali e i confini geografici. Dopo la sua esibizione, Ghali ha salutato con affetto la madre che lo seguiva dal pubblico, dicendole “Ti voglio bene”.

Renga e Nek, il colpo di scena: rubano la borsa alla figlia di Renga

Un colpo di scena ha animato la serata cover di Sanremo 2024. Francesco Renga e Nek, che hanno cantato ‘Se telefonando’ di Mina, hanno deciso di fare una mossa azzardata per guadagnare punti al fantasaremo, il gioco ideato da Amadeus. I due cantanti si sono avvicinati alla platea, dove era seduta Jolanda, la figlia di Renga, e le hanno rubato la borsa. La ragazza ha reagito con stupore e divertimento, mentre il padre e l’amico sono tornati sul palco con il bottino. Amadeus ha apprezzato la loro trovata, e ha scherzato con loro.