Stranger Things 4: quando esce la nuova stagione su Netflix? Nel 2022

Lo sceriffo Hopper è prigioniero dei russi? Undici riacquisterà i suoi poteri? Il Demogorgone è stato imprigionato per sempre? Per le risposte, cari fan degli eroi nerd della cittadina di Hawkins dovete ancora aspettare parecchio. La quarta stagione di “Stranger Things” arriverà quasi certamente nel 2022: la rivelazione è arrivata via social da Finn Wolfhard (che interpreta Mike Wheeler). Secondo quanto dice l'attore contrariamente ai piani della produzione che prevedevano la messa in onda della nuova stagione per il 2021, bisognerà aspettare il prossimo anno: il ritardo è dovuto alla pandemia che ha fermato le riprese di Stranger Things per diversi mesi.

Stranger Things trama serie tv Netflix:

Ambientata negli anni Ottanta in una cittadina dell’Indiana la serie culto dei fratelli Duffer è una storia di fantascienza, ma è anche un racconto di formazione dove l’amicizia e la famiglia vincono sulla paura. Con omaggi ai film e alle storie di Steven Spielberg e Stephen King, la storia inizia conla scomparsa di un ragazzo , i suoi amici e i familiari cercano di trovarlo e vengono coinvolti in una serie di eventi mortali e rischiosissimi. Sotto la superficie della loro città si nasconde un orribile mistero, il mondo del Sottosopra, insieme ad esperimenti governativi segretissimi e di mezzo ci sono pure i russi.

Stranger Things, dove eravamo rimasti

La terza stagione di Stranger Things si era conclusa con Joyce, Will e Jonathan che dopo l’ultima battaglia contro il Demogorgone, e la morte dello sceriffo Hopper che si era sacrificato per salvare tutti gli altri, si trasferivano in un'altra città insieme a Undici rimasta orfana del padre adottivo e priva dei suoi poteri. Nel finale si era capito, però, che i russi non avevano concluso le loro operazioni segrete e che possedevano un Demogorgone nei laboratori. Nell'ultimissima scena della stagione si era fatto anche riferimento a "un americano" rinchiuso nella cella di una prigione russa.

Stranger Things 4: il ritorno di Jim Hopper

Nella quarta stagione Stranger Things si saprà dove si sarà trasferita Joyce con la sua famiglia. Avremo finalmente risposte anche sul misterioso "americano" cui si fa cenno negli ultimi secondi della terza stagione.

“Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso – hanno detto i fratelli Duffer – e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper, anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani e molto altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa. La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo pregate per il nostro Americano”.

Stranger Things curiosità

Inserita perfettamente nel cast collaudato di Stranger Things con il personaggio di Robin Maya Hawke è diventata a sorpresa l’attrice della terza serie. Figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, introduce il primo personaggio gay. Robin- Maya Hawke è bella e intelligente e fa coming out: nel 1985 ci vuole un gran coraggio.

Sul set di Stranger Things è nata anche una storia d’amore:Natalia Dyer e Charlie Heaton si sono innamorati mentre recitavano i ruoli di Nancy e Jonathan.

Stranger Things cast

Oltre allo sceriffo Jim Hopper (David Harbour), in azione anche tutti gli altri protagonisti di Stranger Things: Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), e naturalmente Joyce ((Winona Ryder).

Tra i nuovi interpreti ci sono Jamie Campbell ( Harry Potter e Twilight, Il diabolico barbiere di Fleet Street), interpreta Peter Ballard, un ragazzo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Testimone di molte brutalità, è combattuto se ribellarsi e infine denunciare.

Eduardo Franco (The Binge), è Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan,

Robert Englund (Saga di Nightmare, V), interpreta Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni ’50.

Stranger Things riconoscimenti

Nel corso degli anni la serie ha conquistato quattro candidature ai Golden Globe, tre nomination ai Grammy Awards, trentuno nomination ai Primetime Emmy Award con sei vittorie.