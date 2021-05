Vaccini, Figliuolo: “Dal 10 maggio prenotazioni per over 50”

Da lunedì 10 maggio i nati fino al 1971 potranno prenotare il vaccino. Una svolta annunciata dal commissario Figliuolo, resa possibile dal buon andamento della campagna vaccinale per le categorie prioritarie, come gli over 80 e i soggetti fragili, e che alcune Regioni- come, ad esempio, Lazio e Lombardia- avevano già anticipato.

A permettere questa ulteriore apertura anche 17 milioni di dosi sono in arrivo a maggio e 4,7 milioni di siero Pfizer già disponibili.

Intanto il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi ha confermato che è possibile riprendere la somministrazione del vaccino per il personale scolastico, dopo lo stop di aprile. L’obiettivo è che per settembre maestri, professori, bidelli e dirigenti scolastici siano tutti vaccinati.

Vaccini, 42 giorni per richiamo vaccino

Secondo il comitato Tecnico Scientifico è possibile estendere a 42 giorni il richiamo della seconda dose dei vaccini a Rna Messaggero, ossia Pfizer e Moderna, al momento fissati a 21 e 28. La raccomandazione, contenuta nella circolare del Ministero della Salute, permetterebbe così di vaccinare più in fretta la platea di persone che, per età o per patologie, è maggiormente a rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19.

Secondo alcuni calcoli, potrebbero essere circa 3,5 milioni in più nel mese di maggio. In ogni caso saranno le Regioni a decidere: per ora si è adeguato solo il Trentino e da lunedì lo farà la Campania. Mentre la Regione Lazio ha annunciato che al momento non modificherà le date per i richiami e che punta a vaccinare i trentenni entro la fine di luglio.

Liberalizzazione brevetti vaccini, Europa divisa

La decisione Usa di sostenere la liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti-Covid al Wto sta spaccando l’Europa. L’Unione europea e la Francia hanno subito appoggiato la scelta dell'amministrazione Biden, mentre ad opporsi è la cancelliera tedesca Angela Merkel. In Italia i ministri della Salute Speranza e degli Esteri di Maio hanno accolto favorevolmente la proposta; il Premier Mario Draghi ha dichiarato che “I vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali".

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha fatto sapere che l'Eurocamera discuterà qualsiasi proposta che possa accelerare il processo di vaccinazione a livello mondiale; soddisfazione per la scelta Usa è stata espressa anche dalla direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala. Mentre le aziende farmaceutiche restano contrarie.

La questione verrà affrontata dai 27 leader al summit di Porto in programma per oggi e domani 8 maggio.

New York, vaccini gratis ai turisti

Vaccino Johnson & Johnson gratis per tutti i turisti che decideranno di visitare la Grande Mela.

L’iniziativa, lanciata dal sindaco di New York De Blasio, avrà però bisogno dell’autorizzazione dello stato. Nella città, in cui sono già stati somministrati per ora oltre 6 milioni di dosi, saranno installati dei siti per la vaccinazione in alcuni dei punti maggiormente frequentati dai turisti, come Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline.