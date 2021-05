Zona bianca dal 31 maggio: Friuli, Sardegna e Molise. Ecco le regole

Dopo il consueto monitoraggio della Cabina di Regia, cambiano i colori delle regioni Italiane.

Il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza: da domani, lunedì 31 maggio, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise passeranno in zona bianca, confermando il trend positivo per ciò che riguarda il numero dei contagi.

Il resto delle Regioni e le province autonome resteranno invece in fascia gialla.

Colori regioni, le regole della zona bianca

In zona bianca non c’è coprifuoco e potranno riaprire le varie attività la cui ripartenza era stata prevista tra il 1° giugno e il 1° luglio, senza dover attendere il calendario del Governo.

Al via quindi a ristoranti e bar al chiuso, fiere e parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi e bingo, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, matrimoni e cerimonie.



Restano le regole anti-Covid di base, ossia mascherina, distanziamento e sanificazione dei locali.

In questo scenario generale di ripartenza si collocano anche i nuovi protocolli, aggiornati, della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Tra le novità, salta la regola dei 4 commensali al tavolo per i ristoranti (anche se dovrà essere definito un numero massimo di presenze). Inoltre si potrà fare la doccia nei centri benessere e nelle piscine, rispettando una distanza di due metri; va garantita una superficie di 10 metri quadri in spiaggia per ogni ombrellone e sono consentiti sport individuali come surf, windsurf, kitesurf, racchettoni, tranne quelli che possono creare assembramenti.

Inoltre, si legge sul nuovo documento, con l’avanzare della campagna vaccinale le restrizioni potrebbero venir meno: “Un’elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa, determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d’infezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività di cui al presente documento, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse

restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi.”

Matrimoni, con green pass anche in zona bianca

Proprio per quanto riguarda i matrimoni e le cerimonie in genere, la Conferenza delle Regioni ha chiarito, tramite una nota, che per partecipare sarà necessario il Green Pass anche in zona bianca: “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo.

Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma” si legge nel comunicato.

Italia in zona bianca dal 21 giugno

Dal 21 giugno, se il monitoraggio settimanale dovesse confermare il calo del numero dei casi di contagio anche nelle prossime settimane, tutta Italia potrebbe festeggiare l’arrivo dell’estate entrando in zona bianca.

Intanto dal 7 giugno sarà la volta di Abruzzo, Liguria e Veneto; mentre dal 14 giugno toccherà a Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia di Trento.