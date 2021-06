Aifa, via libera al vaccino per i 12-15enni. Dove e come farlo

Il semaforo verde era atteso, dopo il via libera da parte dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che il 28 maggio scorso aveva dato l’autorizzazione al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNtech per i giovani nella fascia d’età tra i 12 e i 15 anni. Ora è arrivato anche quello dell’ente regolatore italiano.

Via libera al siero Pfizer

"La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età" si legge in una nota dell'Aifa.

Come aveva chiarito l'Ema, gli effetti indesiderati più comuni nei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni sono simili a quelli nelle persone di età pari o superiore a 16 anni. Non ci sarebbero, quindi, indicazioni contrarie alla somministrazione, che può portare a dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbricola. Come ricordato dall’Ema, il richiamo è da effettuare a 21 giorni dalla prima dose, anche se in diversi Paesi – Italia compresa – è stato posticipato in età adulta a 35 giorni.

Cosa cambia per i ragazzi

Le prime indicazioni sulle somministrazioni riguardano le modalità di somministrazione: fin dalle scorse ore il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva affermato che è plausibile che il vaccino sia consigliato e offerto dai pediatri di libera scelta, che godono della fiducia delle famiglie e conoscono meglio i propri pazienti. Alcune Regioni hanno già organizzato, intanto, le inoculazioni per i maturandi, dunque i ragazzi di 18 anni circa, presso hub vaccinali e tramite la modalità degli Open Day, che riscosso grande successo. In Sicilia si è partiti fin dal 26 maggio, ma ne sono stati organizzati anche nel Lazio, in Veneto e Trentino Alti Adige, qui con appuntamenti serali tra le 18 e le 22.

In Lombardia, invece, si è scelto di offrire i vaccini a tutta la fascia dai 16 ai 29 anni dal 3 di giugno.

Vaccino obbligatorio per la scuola?

Resta da chiarire se il vaccino sarà richiesto obbligatoriamente per l’accesso alle scuole a partire dal nuovo anno scolastico in autunno. Al momento non sembra la strada indicata dall’esecutivo, come confermato nelle scorse ore dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che ha specificato che la vaccinazione, come per gli adulti, non sarà obbligatoria anche se fortemente consigliata.