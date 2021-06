Zona bianca e zona gialla, nuove regole Covid da oggi 1 giugno

Oggi, 1 giugno 2021, la riapertura più attesa: quella di bar e ristoranti al chiuso in zona gialla grazie al ripiegamento della curva dei contagi e al buon andamento della campagna vaccinale.

L’Italia è tutta in giallo, eccezion fatta per tre regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna che sono in zona bianca. Vediamo quali sono le nuove regole anti-Covid a partire da oggi, 1 giugno 2021.

Zona bianca e gialla: riaprono bar e ristoranti al chiuso. Regole coprifuoco

Al via la terza tranche di riaperture: da oggi 1 giugno 2021 nelle zone gialle riaprono i ristoranti e i bar al chiuso, sia a pranzo che a cena, sempre nel rispetto dell’orario del coprifuoco fissato dalle 23 alle 5.

A partire dal 7 giugno l’orario verrà posticipato nuovamente di un’ora alle 24 mentre a partire dal 21 giugno verrà completamente eliminato. Le regole per il coprifuoco non valgono in zona bianca, dove si è liberi di circolare ad ogni ora e in ogni luogo con il solo obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento sociale.

Le regole da rispettare al bar e al ristorante prevedono l’utilizzo della mascherina sempre, eccezion fatta per quando si è seduti al tavolo (al massimo 4 persone non conviventi). Il buffet è consentito solo con prodotti confezionati in monodose.

Nei bar, invece, si potrà tornare a consumare al bancone nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sia per bar che per ristoranti resta l’obbligo del numero di clienti limitato alla capienza del locale.

Riaperture: da oggi 1 giugno 2021 si torna allo stadio

A partire da oggi, 1 giugno 2021, si potrà tornare anche allo stadio. Il decreto riaperture ha consentito la presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive all’aperto, con il distanziamento tra i posti a sedere e la capienza al 25% di quella massima, mai oltre le 1.000 persone. Per quelli al chiuso si dovrà attendere il 1 luglio 2021.

Dovranno esserci percorsi differenziati tra ingressi ed uscite mentre per la prenotazione dei biglietti è da prediligere quella online per evitare assembramenti agli ingressi.

Si guarda ora al nuovo step delle riaperture: dal 15 giugno ripartono ricevimenti e feste per matrimoni e battesimi, con l’obbligo del green pass per gli invitati.

Resta l’obbligo di chiusura delle discoteche e sale da ballo anche in zona bianca, con una data per le riaperture ancora da fissare.