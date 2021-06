Vaccini, seconda dose in vacanza. Cosa ha detto Figliuolo alle Regioni

No alla prassi di offrire la seconda dose di vaccini in vacanza, ma si alla flessibilità. Le indicazioni, dirette soprattutto alle Regioni, arrivano nelle ultime ore sia dal Commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sia dalla Commissione Salute dei governatori.

Tra le altre raccomandazioni quella di permettere i richiami ai lavoratori stagionali. Il punto e le indicazioni.

Seconda dose in vacanza: sì o no?

Il nodo dei richiami in vacanza resta da sciogliere, con diverse Regioni che nelle scorse settimane si erano dette pronte a offrire seconde dosi di vaccini nelle proprie località di villeggiatura ai turisti. Ma nelle ultime ore è arrivata una battuta d’arresto, con una doppia precisazione. La prima è giunta dalla commissione Salute delle Regioni, che ha inviato una lettera al presidente della Conferenza delle stesse Regioni, Massimiliano Fedriga, che ha chiarito che i richiami al vaccino anti-Covid in una regione diversa da quella di residenza (o da quella dove si è ricevuta la prima dose) "dovrebbe rappresentare un'assoluta eccezione".





Diverso il caso dei lavoratori stagionali e per coloro che per necessità devono operare in territori differenti rispetto a quelli di residenza o domicilio (scuola, università, forze dell'ordine e militari): per loro la Commissione evidenzia "gli elementi di fattibilità" per la seconda dose fuori Regioni: "Proprio tenuto conto della flessibilità di cui trattasi - continua la commissione Salute - le persone che soggiornano per una breve durata dovrebbero essere automaticamente escluse dalla vaccinazione nei luoghi di soggiorno turistico".

Mentre per i soggiorni di più lunga durata sarà possibile "candidarsi alla vaccinazione attraverso le modalità di accesso/prenotazione definite dalle diverse regioni, che potranno organizzare tali vaccinazioni con le modalità che si riterranno più corrette".

Le modalità di vaccinazione "potranno evidentemente variare nelle diverse regioni, che potranno organizzare tali vaccinazioni con accesso diretto (es. farmacie e/o punti vaccinali pubblici) o con le modalità che si riterranno più corrette".

Figliolo alle Regioni: “Massima flessibilità”

Intanto, il Commissario Figliuolo ha sollecitato i Governatori alla massima flessibilità, proprio in vista del periodo di vacanze. L’obiettivo è far sì che la campagna vaccinale non rallenti durante il periodo estivo. Da qui l’esortazione a trovare soluzioni e organizzazioni per le prenotazioni tali da agevolare le somministrazioni soprattutto ai giovani: la data per il richiamo potrà essere spostata nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane.

"Oggi capita che vado su un sito e mi dice la prima dose il 10 agosto: probabilmente non è la data migliore e in alcune Regioni, se voglio cambiare, devo aspettare che passi il 10 agosto – ha spiegato Figliuolo - Dare flessibilità vuol dire invece che già in quella fase, con un numero verde o on line, posso spostare in un giorno intorno. Non posso pretendere di fare il 10 giugno se ho 28 anni, ma magari mi andava bene il 6 di agosto o il 26, nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane di AstraZeneca".

Vaccini agli adolescenti

Figliuolo ha anche sottolineato l’importanza delle vaccinazioni anti-Covid anche nei giovanissimi, in particolare gli adolescenti, dopo il via libera da Ema e Aifa a Pfizer nella fascia dei 12-15enni: “E’ importante ed anche se non è obbligatoria è molto raccomandata. Dico ai genitori di avvicinarsi in maniera totale alla scienza e alla vaccinazione perché servirà molto all'apertura delle scuole. Bisogna mettere in sicurezza i ragazzi ma anche giovanissimi, maturandi, 18enni e 25enni, che sono poi quelli che hanno più contatti sociali, dobbiamo bloccare così le varianti per far sì che a ottobre rimaniamo in sicurezza".