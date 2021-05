Vaccinazioni in vacanza: Gelmini frena. Giallo sul virus in Cina

Ha registrato il sold out anche il secondo Open Day organizzato nella Regione Lazio, con la possibilità di ricevere il vaccino AstraZeneca per chiunque si presentasse, anche senza prenotazione. Intanto da oggi, lunedì 24 maggio, parte il servizio di prenotazione del siero Johnson & Jhonson anche farmacie laziali. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Intanto il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha frenato sulla possibilità di ricevere la seconda dose di vaccino durante le vacanze, nei luoghi di villeggiatura.

Se l’andamento dei contagi è in calo in Italia, invece, resta preoccupante la situazione in altri Paesi del mondo, a partire da Argentina e India, mentre è giallo sul contagio di alcuni ricercatori cinesi di Wuhan, fin da novembre 2019. Il punto.

Prenotazioni J&J nel Lazio

"Da lunedì 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale Salutelazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione" , mentre da "martedì 25 maggio avvio prenotazioni per personale Aire, italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma". Così l’assessore D’amato, che ha sottolineato il "grande successo per il secondo Open day Astrazeneca over 35.

Vaccini in vacanza, Gelmini frena

I primi a registrare una battuta d’arresto sono stati i Governatori di Liguria e Piemonte, pronti a siglare un accordo per i vaccini in villeggiatura. L’intesa è al vaglio del Commissario all’emergenza sanitaria, il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Ma dal ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, è arrivato un freno: “L'idea di vaccinarsi in vacanza è suggestiva, ma rischieremmo di compromettere i risultati del piano vaccinale. Il generale Figliuolo ha detto che dobbiamo mettere in sicurezza over 70 e over 60. Se ci sono Regioni che dopo aver attuato il piano faranno qualcosa di più, bene, ma credo che si possa tornare dalle vacanze per vaccinarsi” ha detto ospite a Domenica In.

Favorevole, invece, resta il sottosegretario alla Salute: “La priorità rimane la messa in sicurezza delle fasce di popolazione più a rischio” ha detto Andrea Costa, aggiungendo: “Tutto quello che può servire per agevolare la vaccinazione va visto con favore”.

Giallo ricercatori cinesi ammalati nel 2019

Intanto all’estero tengono banco i dati sui contagi in Argentina (con oltre 3,5 milioni di casi) e il caso dei tre ricercatori dell'Istituto cinese di virologia di Wuhan, che è stato scoperto che erano già gravemente ammalati di Covid-19 a novembre 2019. A rivelarlo è un rapporto dell'intelligence statunitense, finora top secret e ora rivelato dal Wall Street Journal, secondo cui gli esperti avrebbero avuto bisogno di cure ospedaliere.

Il virus uscito dal laboratorio di Wuhan?

La notizia torna ad alimentare il sospetto che il virus Sars-Cov2 sia realmente uscito da un laboratorio cinese. I ricercatori avrebbero avuto "con sintomi coerenti sia con il Covid-19 che con la comune malattia stagionale". Solo pochi giorni fa l'immunologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases (Niaid), rispondendo all'Agi a margine di un incontro all'ambasciata d'Italia a Washington, aveva ammesso di non escludere che il virus "sia stato creato in laboratorio".

Fauci aveva aggiunto: "E' importante che si faccia un'indagine indipendente, oggettiva, non di parte". Una decina di giorni fa era uscito anche un articolo sulla rivista Science, sulla quale una ventina di scienziati attivi in alcuni dei più prestigiosi istituti e centri di ricerca del mondo, suggerivano di non escludere proprio con certezza che all'origine della pandemia vi sia stata una fuga del Coronavirus dal laboratorio di virologia di Wuhan, ipotizzando un incidente.