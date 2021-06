Tenebre e ossa 2, l’annuncio di Netflix: trama, cast e curiosità

Alina Starkov, la cartografa divenuta guerriera Grisha ed Evocaluce si prepara a tornare. Dopo il successo della prima stagione (55 milioni di spettatori nel primo mese di programmazione), Netflix ha annunciato che ci sarà la seconda stagione della fiction dark fantasy “Tenebre e ossa”: tratta da lla saga letteraria Grishaverse di Leigh Bardugo (sette libri che in America hanno venduto oltre un milione di copie), la serie è considerata l’ erede del Trono di spade.





Tenebre e ossa trama

Il racconto ucronico è ambientato in un mondo che ricorda la Russia a cavallo tra Ottocento e Novecento. In questo universo oscuro e pericoloso devastato da una interminabile guerra, Alina e Mal, due giovani coraggiosi di umili origini, si arruolano per superare la barriera che divide i regni risucchiandone gli abitanti. All’inizio Alina Starkov sembra solo una delle tante soldatesse orfane, ma poi si scopre che possiede un incredibile potere magico , talmente forte da potere diventare l'arma vincente per liberare il proprio Paese dai nemici. Alina viene così arruolata nel battaglione dei soldati magici chiamato Grisha, dove inizia un addestramento che le permetterà di usare al massimo i suoi poteri.

Andando avanti nella conoscenza e nel controllo della magia, Alina scoprirà ben presto che nulla è come sembra e che un alleato può essere un ostacolo, mentre da un nemico può arrivare un aiuto inaspettato.

Tenebre e ossa 2, sarà tratta dal racconto “Assedio e Tempesta”

Al primo libro “Tenebra e ossa” (edito da Mondadori) da cui è stata tratta la prima stagione, segue “Assedio e Tempesta”, che sarà il racconto della seconda stagione in cui Alina cerca di ricostruirsi una vita con Mal in un luogo dove tutti ignorano la sua vera identità. Ma il passato è in agguato.

Tenebra e ossa 3, ci sarà?

Il terzo libro della saga “Rovina e Ascesa”, potrebbe diventare la base per un’eventuale terza stagione.

Tenebra e ossa 2 il cast

La protagonista Alina è interpretata dalla venticinquenne anglo-cinese Jessie Mei Li (che ha debuttato nel 2019 a teatro con All about Eve accanto a Gillian Anderson e Lily James), mentre il suo miglior amico Mal dall’inglese Archie Renaus. L’unico “veterano” del cast è Ben Barnes (Le Cronache di Narnia), nel ruolo del generale Kirigan.