Qual è la pasta migliore 2021? La classifica di Altroconsumo

La pasta, famosa e apprezzata nel mondo, rappresenta senza dubbio uno dei piatti simbolo del nostro Paese. Oltre ad essere un alimento cardine della dieta mediterranea, per tutti noi è legata anche a ricordi e tradizioni familiari.

Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha esaminato 25 brand di pasta tra quelli presenti nei supermercati, in particolare di penne rigate (sia normali che integrali) per stabilire le migliori in termini di qualità e prezzo.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, in vetta a questa lista con ci sono le marche più famose: non mancano infatti le sorprese.

Classifica della pasta migliore 2021: le top 3

Al primo posto della classifica Altroconsumo ci sono le penne rigate integrali biologiche di Libera Terra, un consorzio che riunisce cooperative sociali guidate da Libera, e gestiscono strutture produttive e diversi ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania: il punteggio ottenuto è di 79/100.

Al secondo posto una marca d’insegna, ossia la pasta della linea Equilibrio di Esselunga, con una valutazione di 74/100. Tra i suoi punti di forza anche il prezzo, inferiore rispetto non solo a Libera Terra ma anche a Sgambaro, un’azienda veneta, terza classificata con le sue penne di grano duro integrale decorticato.



E per quanto riguarda i brand più famosi? Voiello ha ottenuto un punteggio di 69/100, mentre Barilla e De Cecco sono entrambi a 66/100; seguono La Molisana a 65/100 e Rummo a 64/100. La differenza la fa il prezzo: infatti De Cecco ha un costo più elevato (1,22 euro) rispetto a Voiello (1,19 euro) e 79 centesimi di Barilla.



Tra le linee di pasta considerate di buona o media qualità, sempre di "private label", ci sono anche le penne rigate biologiche integrali Viviverde Coop (63/100); le penne rigate integrali Carrefour (57/100) e le penne rigate integrali Conad (54/100).

Di qualità media anche Garofalo penne ziti rigate (59/100) e Misura (55/100).





Classifica pasta Altroconsumo: i parametri

Per la valutazione della qualità dei prodotti sono stati presi in considerazione diversi parametri, come la presenza di grano tenero, di proteine e fibre, ed eventuali tracce di impurità.

Inoltre sono stati effettuati dei test sia a crudo che dopo la cottura.

Ci sono alcune caratteristiche da verificare, secondo Altroconsumo, per individuare una pasta di qualità: il colore, che deve essere di un giallo intenso; il rumore della pasta quando viene spezzata, che deve essere secco. E infine l’eventuale presenza di puntini neri, che indica delle impurità, o di puntini bianchi, segno di una lavorazione non proprio perfetta.