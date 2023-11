L’evento FIC per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

L’Associazione Cuochi Italiani in Belgio (FIC) è una realtà attiva e dinamica, che riunisce i professionisti della ristorazione italiana in Belgio e promuove la cultura gastronomica del nostro paese. In occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che si svolge dal 13 al 19 novembre 2023, la FIC ha organizzato un evento speciale, rivolto agli operatori del settore, cuochi, pizzaioli, pasticceri, ristoratori, istituzioni, sportivi, giornalisti, blogger, buyers, importatori, distributori e a tutti gli appassionati di cucina italiana. Gli appuntamenti clou oggi, domenica 19 novembre con presente anche il ministro Lollobrigida, e lunedì 20 novembre 2023 presso il Palazzo Africano, Paleizenlaan 1, 3080 Tervuren, Bruxelles, dove si svolgeranno tante attività con un unico tema “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”.

"La Settimana della Cucina italiana nel mondo è un momento importante per la promozione all'estero di tutto il sistema Italia. Abbiamo messo a disposizione i cuochi che arrivano da tutto il Paese e quelli delle nostre delegazioni nel mondo, cosi' da far conoscere i piatti e gli ingredienti della nostra migliore tradizione. Quest’anno il focus è sulla Dieta Mediterranea: come esempio in Italia abbiamo la sana alimentazione della Sardegna che rientra nei migliori stili di vita alimentari al mondo con i suoi centenari, che ne sono l’esempio". A dirlo alla nostra corrispondente a Bruxelles Giulia Garofalo, Alessandro Circiello, responsabile Media & Public Affair Federcuochi.

Il programma dell’evento

L’evento FIC prevede due giornate ricche di attività, tra degustazioni, show cooking, incontri, testimonianze e momenti di networking. Il programma è il seguente:

Domenica 19 novembre 2023, dalle ore 11:00 alle ore 22:00. Messaggio di benvenuto diel presidente Pino Nacci, la gara di cucina, l'apertura degli stand enogastronomici. A seguire gli interventi delle istituzioni italiane tra cui anche il ministro Frncesco Lollobrigida, e Alessandro Circiello. Poi Master class, show cooking, premiazioni e degustazioni.

Lunedì 20 novembre 2023, dalle ore 11:00 alle ore 21:30: Stands Enogastronomici con degustazioni di prodotti d'Origine DOP, IGP, STG e di vini DOC, DOCG, IGT, offerte dalle aziende Partner, con piatti preparati dagli Chef, Lady Chef e Pizzaioli dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio. Show Cooking con degustazione di piatti della tradizione sarda. Master Class in modalità show-cooking con degustazione. Specialità tipiche della Sardegna e Calabrese, Percorso gastronomico con preparazioni, presentazioni e degustazioni di piatti regionali italiani, preparati dagli Chef e Lady Chef dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio.

La tradizione culinaria italiana

L’obiettivo dell’evento FIC è di celebrare la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sviluppata per promuovere le tradizioni culinarie italiane e la conoscenza enogastronomica, come tratto distintivo dell’identità e della cultura italiana. Un patrimonio italiano da tutelare e valorizzare, a maggior ragione quest’anno in cui stiamo promuovendo la candidatura della “cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale” come patrimonio immateriale dell’Unesco. Il tema scelto per questa ottava edizione “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”, tende a veicolare il messaggio sull’importanza di un cibo buono per il benessere fisico di ognuno e, in particolare, per la dieta degli sportivi, che saranno tra i testimonial di questo evento.

L’evento FIC vuole quindi essere un’occasione per valorizzare la cucina italiana nel mondo, per far conoscere la sua qualità, la sua varietà, la sua sostenibilità e il suo gusto, e per creare delle sinergie tra gli operatori del settore e le istituzioni, al fine di rafforzare la presenza e la competitività dell’offerta italiana nel mercato belga.