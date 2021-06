Classifica meta vacanze 2021: le top 3 sono Sicilia, Puglia e Sardegna

I primi turisti stranieri, in particolare tedeschi, non hanno tardato a raggiungere l’Italia fin dai primi giorni di giugno.

Il passaggio graduale di un numero sempre maggiore di Regioni in zona bianca ha favorito la ripresa del turismo.





Se l’estate 2020 per gli italiani è stata all’insegna del turismo nostrano e dunque con mete per le vacanze all’interno dei confini del Belpaese, per quest’anno si punta proprio al ritorno dei vacanzieri stranieri.

A favorirlo è anche il Green Pass europeo.





A far ben sperare, in questa direzione, è l'approvazione, solo pochi giorni fa, del regolamento Green Pass - certificato digitale Ue. Intanto, però, arrivano alcuni dati di un sondaggio che fotografa le mete preferite e cosa influisce nelle scelte per le vacanze 2021.

Classifica meta vacanze 2021, top Sicilia, Puglia e Sardegna

Per quanto riguarda gli italiani sul podio delle mete preferite per le vacanze si posizionano la Sicilia (14%), seguita da Puglia (13%) e Toscana (10%) a pari merito con la Sardegna (10%). A dirlo sono i risultati di un’indagine condotta da TheFork, sul turismo enogastronomico, che risulta uno dei settori più rilevanti del comparto. Secondo il sondaggio l’87% degli italiani partirà per le vacanze e di questi ben il 90% resterà nel Belpaese.

Le prenotazioni estive sembrano comunque promettere bene anche in base ai primissimi dati sui booking raccolti dalla piattaforma di prenotazioni di ristoranti online.

Tutti al mare?

Il mare sembra confermarsi la meta preferita per le vacanze estive in Italia. Il 66% degli intervistati ha dichiarato che partirà per una località balneare le vacanze, con un 11% di preferenza per la montagna, rappresentata principalmente dal Trentino-Alto Adige. Il 17% opterà, invece, per un mix tra destinazioni di mare, di montagna e città d’arte.

La top 10 delle regioni più scelte comprende Sicilia (14%), Puglia (13%), Toscana (10%), Sardegna (10%), Trentino-Alto Adige (7%), Emilia Romagna (6%), Liguria (5%), Calabria (5%), Campania (4,6%), Marche (4,5%).

Chi andrà all’estero

Grazie al Green Pass europeo, appena approvato e in vigore dal 1° luglio, c’è anche però chi ha deciso di partire per l’estero: il 25% di chi è pronto a varcare i confini andrà in Grecia; a seguire si trovano Spagna (20%) e Francia (15%).

Che tipo di vacanza

“Il south-working – spiega TheFork riferendosi alla modalità di lavoro da remoto al Sud per lavoratori di aziende al Nord - perde terreno rispetto al 2020: quest’anno si andrà in ferie mediamente due settimane e il 91% dei rispondenti dichiara che si tratterà di vacanze a tutti gli effetti, prediligendo il totale relax (35%) o un mix tra enogastronomia, viaggio on the road e riposo (33%)”.

Per quanto riguarda la sistemazione, il 44% degli intervistati ha dichiarato di scegliere la casa, il 27% l’hotel, il 12% il Bed & Breakfast e appena il 6% i villaggi vacanze. “Si partirà principalmente in famiglia (40%), in coppia (39%) e con gli amici (12%). Resta stabile il budget per le vacanze degli intervistati (65%) - il 78% inoltre dichiara che non utilizzerà il Bonus Vacanze.

C’è infine un 10% degli intervistati che non partirà per le vacanze quest’anno. Di questi il 41% è trattenuto da impegni personali, il 27% da ridotte facoltà economiche dovute alla crisi sanitaria e il 23% preferirà partire in periodi di bassa stagione”. Il 60% degli intervistati, inoltre, non è disposto a rientrare dalle vacanze per la seconda dose di vaccino.