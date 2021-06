Bonus vacanze 2021, anche in agenzia di viaggio e tour operator

Con la stagione estiva alle porte e l’Italia che si avvia a diventare in gran parte “bianca” nelle prossime settimane, si torna a parlare del bonus vacanze.

La misura, introdotta dal decreto Rilancio nel 2020 per favorire il settore turistico, prevede un voucher del valore massimo di 500 euro da utilizzare presso le strutture convenzionate.

Ecco i requisiti e come usufruirne per il prossimo viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.

Bonus vacanze 2021: a chi spetta

Il bonus vacanza non è più disponibile: la scadenza per richiederlo tramite l’app IO, fissata al 31 dicembre 2020, non è stata infatti prorogata.

Può quindi solo essere utilizzato da chi, dopo averlo ottenuto, non ha avuto modo di usufruirne fino ad ora. Il termine ultimo per ricevere lo sconto è il 31 dicembre 2021, secondo quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe.

Il voucher è stato riconosciuto ai nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità -ordinario oppure corrente- non superiore a 40mila euro.

Importo del bonus vacanza

Il voucher per trascorrere un periodo di vacanza in Italia , disponibile solo nella versione digitale, ha un importo compreso tra 150 e 500 euro a seconda del nucleo familiare:

150 euro per quelli composti da una sola persona;

300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;

500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.

Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche se diverso da chi ha effettuato la richiesta per il bonus.

Non ci sono vincoli per l’utilizzo, come spiega la guida dell’Agenzia delle Entrate: infatti può essere usato liberamente anche se non dovessero essere presenti tutti i familiari e non è neanche necessario che sia presente il soggetto che lo ha ricevuto.

Bonus vacanze 2021, come funziona

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto alla struttura o al fornitore del servizio turistico, mentre per il restante 20% è sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 o 2021, a seconda per periodo di utilizzo.

Prima di partire bisogna verificare che la struttura aderisca all’iniziativa e che quindi accetti il bonus vacanze.

Quali sono le strutture aderenti?

Il bonus vacanza può essere speso presso hotel, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, ma anche tour operator e agenzie di viaggio, secondo quanto stabilito dal decreto Sostegni Bis.



Il bonus, con QR-code e codice univoco alfanumerico, va presentato al momento del pagamento della vacanza: se ne può usufruire in un’unica soluzione e presso una sola struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator) e va documentato con fattura o documento commerciale ( per l’anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale) in cui sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.

Se l’importo dovuto dovesse risultare inferiore al valore del voucher, lo sconto e la detrazione sono commisurati

al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.



Ecco qualche idea per le vacanze 2021 in Italia: le 5 spiagge più belle della Calabria e la top five della Campania, i borghi da non perdere e le Bandiere Blu del 2021.