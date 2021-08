Salgono i contagi Covid. Pfizer e Moderna: rincaro dei vaccini

Sono 5.321 i nuovi contagi da coronavirus delle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino della Protezione Civile, che conta 5 decessi con un indice di positività arrivato al 3,17%. I ricoverati con sintomi sono 1.854, (+103 rispetto alle 24 ore precedenti), 230 in terapia intensiva (+16).

Sardegna, medici a rischio richiamo dalle ferie

Con i contagi in crescita sono 4 le Regioni che rischiano di passare in zona gialla dal 6 agosto. Si tratta di Sicilia e Sardegna, ma anche Lazio e Campania.

Proprio in Sardegna la situazione di “carico di stress elevato” negli ospedali, di cui riferisce Sergio Marracini, direttore degli ospedali cittadini che ospitano pazienti positivi, rende più probabile l’ipotesi di dedicare il pronto soccorso del Santissima Trinità, dove ieri è stata riaperta una delle due terapie intensive, solo ai pazienti Covid, come a novembre 2020. Non si esclude di richiamare medici in ferie.

Lazio, attacco informatico. Vaccinazioni in tilt

“La campagna vaccinale sta procedendo e proseguirà regolarmente, non c'è stata nessuna interruzione e non ci sarà nei prossimi giorni”. A rassicurare sulla prosecuzione della campagna vaccinale nel Lazio, dopo l’attacco informatico delle scorse ore, è l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato.

“L'attacco hacker non è riuscito a bloccare la campagna vaccinale del Lazio. Ringrazio tutti i nostri operatori che si stanno impegnando per garantire tutte le somministrazioni. Chi è prenotato, può andare tranquillamente nei centri vaccinali. Ringrazio il Commissario Figliuolo per la disponibilità che ci ha dato nel garantire il supporto nel trasferimento dei flussi nell'anagrafe vaccinale nazionale. Non ci fermeremo di fronte a questo attacco” ha aggiunto D’Amato.

Pfizer e Moderna ritoccano i prezzi

Intanto Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo dei loro vaccini negli ultimi contratti di fornitura all'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e Moderna di oltre il 10%.

Il motivo starebbe nel fatto che, stando ai dati degli studi di Fase 3, i vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai più economici prodotti di Oxford-AstraZeneca e Johnson&Johnson. I termini degli accordi, sottoscritti nel 2021 per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati dunque rinegoziati.

Il nuovo costo per una dose di Pfizer è ora di 19,50 euro, rispetto ai precedenti 15,50 euro, secondo quanto risulta dalle parti del contratto visionate dal Ft, mentre Moderna passerebbe dai 19 euro a dose a 22,50 euro. Si tratta di un prezzo più basso rispetto ai 28,50 dollari concordati inizialmente dalla Ue con Moderna, che è poi stato rivisto poiché è aumentato il quantitativo ordinato.