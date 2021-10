Amministrative, niente voto in alcuni Comuni: mancano i candidati

Sono ore di votazione, queste, in ben oltre 1.100 comuni italiani. Eppure in alcune località, dove pure sarebbe necessario nominare un nuovo Sindaco e una nuova Amministrazione, non sarà possibile farlo. Si tratta di quei centri nei quali non ci sono state candidature né per la carica di primo cittadino, né per quella di consigliere comunale.

Oppure perché le liste presentate non sono state ammesse.

Ecco dove accade.

Dove non si vota per assenza di candidati

Sono oltre 12 milioni gli italiani che tra oggi e domani sono chiamati alle urne. Tra questi, però, non ci sono gli abitanti di alcuni centri, da nord a sud del Paese, dove pure sarebbe stato necessario nominare un nuovo Sindaco. Sono in tutto sette e i loro nomi sono riportati dal ministero dell’Interno tra quelli in cui non è stato possibile allestire i seggi, per mancanza di candidati.

Si tratta di Mombello di Torino alle porte del capoluogo piemontese, Bienno in provincia di Brescia e Chiauci in Campania, esattamente nella provincia di Isernia. Nel primo e terzo caso ci si è trovati totale assenza di una lista di candidati.

Nel caso lombardo, invece, un elenco di nomi è stato presentato, ma non ammesso.

A questi tre Comuni, però, se ne aggiungono altri 4 in Sardegna, dove invece le elezioni amministrative sono previste nel prossimo fine settimana, del 10 e 11 ottobre. Anche per questi centri (Sorgono nel nuorese, Gonnoscodina, Seneghe e Zerfaliu in provincia di Oristano), non sono pervenute candidature.

Pochi disposti a fare il Sindaco

Il fenomeno della mancanza o scarsità di “pretendenti” alla carica di primo cittadino, però, non si limita a quei Comuni nei quali non si voterà. Ce ne sono altri dove la concorrenza sarà a dir poco scarsa. Sono ben 217, infatti, le località dove la lista è una sola. A quanto apprende l'Adnkronos, che si riferisce a dati del Viminale, 182 Comuni al voto oggi e domani hanno una sola lista e lo stesso accadrà in 35 Comuni della Sardegna dove le amministrative si terranno il prossimo 10 e 11 ottobre. Generalmente sono piccoli centri fino a 15mila abitanti: in questo caso l’obiettivo da centrare è raggiungere il quorum.

Obiettivo: raggiungere il 40%

Si tratta di una novità di quest'anno legata all'emergenza Covid: perché un’elezione in un Comune fino al 15mila abitanti sia valida occorre che la lista del sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, quindi degli aventi diritto. Tra questi, però, non figurano più gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) che non esercitano il diritto di voto.