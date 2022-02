Màkari 2, da stasera su Rai 1: Claudio Gioè nel cast, trama e location

Da lunedì 7 febbraio, va in onda su Rai1 Màkari 2, la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio).

La serie è una produzione Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, con Max Gusberti.

Màkari 2 trama

Saverio (Claudio Gioè), continua a fare lo scrittore nella sua Sicilia, ma i suoi libri vendono poco e l’editore vuole liberarsi di li. E poi la lontananza di Suleima (Ester Pantano), che da un anno vive e lavora a Milano comincia a pesare sul loro rapporto. A sorpresa, Suleima torna per seguire La citta? del sole, un progetto importante.

Ma subito, con la gioia, per Saverio arriva anche la delusione: per dare via al progetto, con Suleima c’è il nuovo e affascinante capo, Teodoro. Suleima non e? più la stessa studentessa che Saverio aveva conosciuto l’estate prima, e dovrà lottare, e non poco, per non perderla.

Come sempre però i guai sentimentali non sono i soli che lo scrittore-investigatore dovrà affrontare: Saverio sarà coinvolto in tre nuove indagini, che risolverà con l’aiuto dell’amico Peppe Piccionello (Domenico Centamore), le sue intuizioni da detective naif, saranno decisive per la soluzione dei casi.

Le location

Makàri è stata girata interamente in Sicilia, tra la frazione di San Vito Lo Capo, Màkari , Trapani e la sua provincia, la Valle dei Templi di Agrigento e la spiaggia di Mondello.

Il cast di Màkari 2

Il cast principale è lo stesso della prima stagione, ritroviamo Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci.

Tra le new entry Andrea Bosca, Lorenzo Crespi, Cristina Marino e Bruno Torrisi. La regia è di Michele Soavi.