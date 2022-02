“Hotel Portofino” dal 28 febbraio su Sky Serie: cast e trama

Dal 28 febbraio su Sky serie e in streaming su Now arriva l’attesa “Hotel Portofino”, la serie ambientata nell'Italia di Mussolini, ideato da Matt Baker, e basato sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell.

Hotel Portofino, Sky serie: trama

La figlia di un industriale britannico, Bella Ainsworth (Natascha McElhone star di "Californication" e "Designated Survivor"), si trasferisce a Portofino, per aprire un hotel in puro stile british, mentre l’Italia assiste alla scalata politica di Benito Mussolini. Con lei c’è anche il marito, Lord Cecil Ainsworth, discendente di una famiglia nobile ma senza patrimonio. La speranza di Bella è di raggiungere l’indipendenza economica e dare a se stessa e alla sua famiglia un nuovo inizio dopo i disastri della Grande Guerra.

Il sole della Riviera Ligure di Levante, le prelibatezze della cucina del posto, il rapporto con i dipendenti, con gli ospiti e con gli abitanti della zona basteranno per fare di lei una donna nuova e riportare un po' di tranquillità in famiglia? I problemi sembrano essere sempre in agguato.

Hotel Portofino non è solo un period drama, ma anche un giallo: durante i sei episodi, si alterneranno diversi sospettati e colpi di scena, per un sorprendente e sofisticato thriller in costume.

Il cast

Accanto a Natascha McElhone nel ruolo di Bella Ainsworth incontriamo aMark Umbers nei panni dell’affascinante ma pericoloso marito di Bella e Anna Chancellor in quelli di un’influente Lady Latchmere, un’ospite dell’hotel. Nel cast ci sono anche gli italiani Daniele Pecci (Cuori, I Medici – Nel nome della famiglia), Lorenzo Richelmy (Marco Polo), che interpretano Carlo e Alberto Albani, due eleganti nobili italiani e Rocco Fasano (Skam Italia) nei panni di Gianluca Bruzzone, un giovane attivista antifascista.