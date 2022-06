Guarito dal Covid, il principe Andrea torna in pubblico come Cavaliere

Riecco il principe Andrea, guarito dal Covid, il duca di York parteciperà alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera (il più antico ordine cavalleresco del mondo che esiste da 700 anni), il 13 giugno prossimo. E rischia di mettere in ombra sua cognata Camilla, duchessa di Cornovaglia.





Una fonte ha rivelato al magazine People, che il principe potrebbe partecipare al corteo che scende giù per la collina dal castello di Windsor fino alla cappella di San Giorgio, indossando il tradizionale cappello decorato con piume di struzzo bianco e airone nero, insieme al fratello Carlo, al nipote William e gli ex primi ministri britannici (durante la cerimonia diventerà Cavaliere dell’ordine anche Tony Blair).

Andrea, si è eclissato durante i 4 giorni di celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II: coinvolto nello scandalo Epstein, dopo essere stato privato di titoli e ruoli, era stato anche bandito dal balcone reale insieme ai nipoti Harry e Meghan, che hanno rinunciato allo status di royals. Ammalandosi di Covid, proprio nei giorni in cui si festeggiavano i 70 anni di regno di sua madre, la regina Elisabetta, il principe ha tolto tutti dall’imbarazzo rinchiudendosi nella sua residenza a pochi minuti dal castello di Windsor.

Ora, è pronto a fare un’ apparizione pubblica (ufficialmente lui non può più rappresentare la famiglia reale), prendendosi così una piccola soddisfazione. La sua partecipazione alla cerimonia non può essere negata perché la nomina di cavaliere dell’ordine gli è stata data dalla Regina a titolo personale ed è un riconoscimento che non ha niente a che fare con le cariche pubbliche che gli sono state interdette.

I timori per Camilla

A Palazzo però si teme che la partecipazione all’evento del discusso principe Andrea, possa oscurare Camilla: la duchessa di Cornovaglia, per volere della Regina, è stata nominata nuovo membro dell’ordine, e sarà investita della carica durante la cerimonia solenne prevista nella Sala del Trono del castello.

Da Buckingham Palace non hanno ancora fatto sapere se la Regina parteciperà all’evento: a causa dei suoi problemi di salute, il Palazzo ormai conferma la presenza della sovrana in pubblico, solo di volta in volta.