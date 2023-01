“Black Out. Vite sospese” Rai 1, la serie in 4 serate dal 23 gennaio

Arriva in prima visione su Rai 1 dal 23 gennaio la serie tv in 4 serate "Black Out. Vite sospese", con Alessandro Preziosi, un mistery intenso ed emozionante diretto da Riccardo Donna.

"Black Out" è una coproduzione Rai Fiction – Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi.





La serie

“Black Out: vite sospese'', è una storia che parla di destini incrociati, un mistery-relazionale che inizia subito con un evento drammatico. Protagonista è Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi), un broker finanziario, cresciuto a Napoli in un ambiente difficile, ma che è riuscito a farsi strada nel mondo della finanza. Vedovo da poco, l’uomo arriva a Vanoi con i figli adolescenti, Elena e Riccardo, nella speranza che quella vacanza possa distrarre i ragazzi dal dolore per la perdita della madre. Però il destino è in agguato: il finanziere scopre che lì c’è pure Claudia (Rike Schmid), testimone di giustizia sotto protezione. La scoperta mette Giovanni davanti a una drammatica scelta: se non vuole che Riccardo ed Elena scoprano chi è veramente, e che il castello di menzogne costruito attorno alla sua carriera crolli, non gli resta che uccidere Claudia.

La situazione diventa ancora più difficile per i clienti del lussuoso albergo: un terremoto isola la Valle e impedisce i soccorsi possibili dall’unico passo che la collega con il resto del mondo. Ognuno dovrà fare i conti con se stesso.

Il protagonista

"Non è stato facile - spiega Alessandro Preziosi nel corso della presentazione della serie - è stato interessante notare come la vita dia sempre una seconda possibilità. Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per tredici settimane in un luogo dove non c’era niente e, questo, non mi era mai capitato prima''.

Location

La serie è stata girata in Trentino.

Il cast

Accanto ad Alessandro Preziosi Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.