Fiori sopra l’Inferno, la serie con Elena Sofia Ricci stasera su Rai 1

“Fiori sopra l’Inferno” è la nuova serie con Elena Sofia Ricci in onda su Rai 1 dal 13 febbraio. La fiction in tre serate, presentata anche dal palco di Sanremo dalla bellissima e bravissima attrice toscana, è diretta da Carlo Carlei e prodotta da Publispei e Rai Fiction.

''Teresa è un personaggio straordinario, una donna molto speciale, unica, con un passato doloroso che l'ha fatta diventare ruvida, spigolosa, a tratti virile, antipatica, per certi aspetti. Capace di empatizzare sia con una bambina che è stata violata, ma anche con il killer, perché si domanda da quale razza di inferno possano venire queste creature mostruose. Per scoprire chi sia il killer devi empatizzare con quell'ex bambino violato".

Elena Sofia Ricci, che è stata ospite della prima serata del Festival, descrive così il suo personaggio, Teresa Battaglia, protagonista di Fiori sopra l'Inferno, la serie tratta dall'omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti.

Teresa Battaglia è un’esperta investigatrice sessantenne: "fiuto infallibile, esperta profiler, che sta perdendo pezzi per l'Alzheimer. “Mi sono innamorata subito di lei”, aggiunge l’attrice, “perché tiene insieme tutte le contraddizioni. Sono grata alla Rai che ogni tanto mette in campo una serie di tematiche importanti, come la malattia, accompagnata dal tema della solitudine che lei stessa ha scelto, ma poi probabilmente ne ha paura nel momento in cui scopre la malattia".

La serie

"Fiori sopra l'Inferno", è ambientato in un paesino immaginario delle Dolomiti friulane, un paradiso apparente che nasconde segreti terribili. Qui un killer si lascia alle spalle una scia di sangue per difendere dei bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli.

Il cast

Accanto a Elena Sofia Ricci troviamo Gianluca Gobbinei panni dell'ispettore capo Giacomo Parisi e Giuseppe Spata, l'investigatore Massimo Marini.