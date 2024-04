La crisi del “Campo Largo” e la purificazione del PD chiesta dal M5S

Nel turbolento panorama politico italiano, la crisi interna al cosiddetto “campo largo” assume contorni sempre più definiti. La frattura tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si allarga, con Giuseppe Conte che punta il dito contro le figure di potere interne al PD, richiamando l’attenzione sulla necessità di un cambiamento radicale per poter rinnovare l’alleanza.

La crisi del "Campo Largo"

La tensione tra Giuseppe Conte e Elly Schlein sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. La strada verso le elezioni europee si fa sempre più accidentata, con Conte che accusa Schlein di non mantenere gli impegni presi. Il leader del Movimento 5 Stelle invoca una purificazione del PD, liberandolo dai “cacicchi e capibastone” per poter costruire un’alleanza solida e rinnovata. Dopo il caso di Bari e le indagini sulla compravendita di voti, Conte sceglie la solitudine politica, candidando Sarah Disabato in Piemonte e lasciando Gianna Pentenero, la candidata del PD, a un destino incerto. E così Alberto Cirio, presidente uscente del Piemonte, si trova ora a fronteggiare due sfidanti (Disabato e Petenero).

A sinistra quindi il panorama politico si complica ulteriormente e le divisioni interne, osservate con una velata soddisfazione da Alessandro Cattaneo di Forza Italia, sembrano offrire un vantaggio non indifferente al centrodestra.

Critiche pungenti a Conte

In un clima politico già surriscaldato, emergono critiche pungenti nei confronti di Giuseppe Conte, accusato di adottare una doppia morale. Andrea Casu del Partito Democratico (PD) mette in luce una presunta incongruenza nel leader del Movimento 5 Stelle (M5S): dopo aver sottolineato l’importanza della legalità per giustificare la rottura con il PD a Bari, Conte non ha commentato la condanna di Marcello De Vito, esponente M5S, a Roma. Casu sollecita un gesto simbolico da parte di Conte, il ritiro della tessera di Virginia Raggi, per dimostrare coerenza con i principi di legalità che sostiene.

Conte, tuttavia, difende la sua posizione durante la trasmissione “Accordi e disaccordi”, ribadendo che avrebbe potuto essere “il più grande partner” di Elly Schlein, se lei avesse mantenuto l’impegno di eliminare le figure autoritarie all’interno del partito. Sottolinea il supporto del M5S a Michele Laforgia e si dice perplesso sulla mancata indicazione di quest’ultimo come candidato a Bari da parte del PD. Ammette che le primarie sarebbero state vinte dal PD, ma riafferma l’importanza della legalità per il M5S, respingendo l’accusa di favorire la destra e suggerendo che siano gli scandali politici a rafforzare tale schieramento.

A destra si osservano con interesse le difficoltà M5S-Pd

In questo contesto politico sempre più teso, la destra osserva con interesse le difficoltà tra i partiti di opposizione. Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Andrea Orlando del PD hanno tentato di mediare tra i candidati baresi Michele Laforgia e Vito Leccese, suggerendo una “terza soluzione” per superare lo stallo. Tuttavia, Laforgia, supportato da Sinistra Italiana, M5S e Italia Viva, e menzionato nelle indagini giudiziarie per presunta conoscenza della compravendita di voti, ha chiuso la porta a questa possibilità, affermando che “Un terzo nome temo che non esista”. Nonostante ciò, ha espresso il desiderio di continuare a lavorare per l’unità del centrosinistra, anche se le recenti azioni del PD non sembrano allinearsi con questo obiettivo.

Vito Leccese del PD, con una risposta diretta, ha espresso preoccupazione che gli interessi elettorali stiano prevalendo sull’interesse collettivo, accusando alcuni di sfruttare la situazione a Bari per fini personali. Tutte queste tensioni interne potrebbero, inevitabilmente, offrire alla destra un vantaggio non trascurabile nelle prossime competizioni elettorali.