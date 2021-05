Villarreal-Manchester United 1-1! A Gerard Moreno rispondere Cavani

Stasera a Danzica si giocherà la fase finale dell’edizione 2020/2021 dell’Europa League: a sfidarsi ci saranno gli inglesi del Manchester United, contro il “sottomarino giallo” del Villarreal. Una finale che vede favoriti i “Red Devils”, freschi di ritorno in Champions League l’anno prossimo, e con un gioco molto più convincente rispetto agli anni passati. Qualche stagione fa, con Mourinho in panchina, riuscirono ad imporsi portando a casa il trofeo. Oggi invece dovranno buttare giù il muro spagnolo di Emery, che dopo un inizio di campionato pazzesco, grazie anche ai super rinforzi estivi, hanno abbassato un po’ la guardia, perdendo alla fine il treno per l’Europa dei grandi.

L’allenatore ex Arsenal vuole finalmente riscattarsi dopo qualche stagione deludente, e la sua intenzione è di stroncare con il possesso palla rapido e il fraseggio tra le linee, gli inglesi in gara secca. I due allenatori si sono espressi così prima della gara: Solskjaer ha voluto sottolineare le difficoltà di questa finale, analizzando anche gli elementi che non avrà a sua disposizione “È stato un lungo viaggio fin qui, tra delusioni e grandi gioie ovviamente. È bello giocare una finale, siamo carichi. L'anno scorso uscimmo in semifinale, quindi quest'anno siamo molto concentrati, vogliamo portarci a casa il trofeo. Ci siamo preparati come facciamo normalmente. Non aggiungeremo ulteriori pressioni sui giocatori perche' ogni partita per il Manchester United è importante. Ogni giocatore che arriva in finale vuole vincere. E questo è l'obiettivo . Ci aspettiamo di vincere, ma sono sicuro che Unai la pensi allo stesso modo. È un 50-50 quando arrivi in finale. Pero' sono fiducioso. In una finale puo' succedere di tutto. Ma noi siamo pronti, ho visto il gruppo crescere, hanno lavorato tutti duramente e ora prove.

Emery vuole invece che sia una serata speciale, nella prima finale europea per gli spagnoli, che dovrà rimanere comunque memorabile "E' una gara speciale perche' parliamo di una piccola città, che ha una buona considerazione a livello calcistico sia in Spagna che in Europa. Per quattro volte il club era arrivato a un passo dalla finale: una contro l'Arsenal in Champions League, tre in Europa League contro Valencia, Porto e Liverpool. Questa quinta volta abbiamo superato l'ostacolo e siamo in finale. Questo è un progetto solido, stabile. È un momento storico e vogliamo viverne altri”.

Solskjaer punta sul ritrovato Cavani per avere certezze in zona goal, con la linea a tre composta da Fernandes, Greenwood e Rashford ad accompagnarlo. In mediana vi saranno l’intoccabile McTominay e Pogba, per dare fisico e tecnica alla regia. Dietro quasi sicuramente non ci sarà in campo Maguire, che il tecnico ha comunque voluto comunque convocare nonostante non abbia recuperato dall’infortunio. Al suo posto Lindelof con Bailly, e la coppa di terzini Shaw-Wan Bissaka. In porta a sorpresa tornerà De Gea, dopo un po’ di tempo fuori, soprattutto in questa competizione europea.

Dall’altra parte Emery si affida al suo 4-4-2 di fiducia, con Asenjo tra i pali, linea a 4 composta dall’argentino Foyth, l’ex Napoli Albiol, il giovane Pau Torres e Pedraza. Capoue e Parejo da mediani puri, Trugeros finto esterno a destra, pronto ad accentrarsi e Pino dall’altro lato. Davanti i due goleador Bacca e Gerard Moreno, a guidare le offensive degli spagnoli.

Villarreal-Manchester United: le formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Pedraza, Albiol, Torres, Foyth; Trigueros, Parejo, Capoue, Pino; Bacca, Gerard Moreno.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; McTominay, Pogba; Grenwood, Bruno Fernardes, Rashford; Cavani.

Arbitro: Turpin.



Villarreal-Manchester United:la cronaca

Iniziata la finale a Danzica, con il primo pallone che viene giocato dalla squadra di Solskjaer. Subito alti ritmi della squadra inglese, che nei primi minuti cerca subito le verticalizzazioni in avanti. Dopo 6 minuti arriva la prima occasione, con Cavani, che riceve sul primo palo un cross da Shaw, senza però impattare in porta da pochi passi. Distratta la difesa avversaria. Sulla battuta del portiere vi è il recupero immediato dei Red Devils, in cui viene servito McTominay per a conclusione dal limite. Destro fuori di poco da parte del centrocampista scozzese.

Dopo dieci minuti rimane a terra Foyth, colpito da Pogba, che inizia a sanguinare dal naso per una brutta gomitata, involontaria, del francese. Poco a poco si risvegliano gli spagnoli, chiaramente troppo in difficoltà in questo inizio di gara. La prima palla goal arriva su un calcio d’angolo, con la palla che svirgolando libera Trigueros sul secondo palo. In centrocampista da buona posizione arriva in corsa e cerca di colpire al volo, ma manda in curva la conclusione. Poco dopo ci provano prima Pino, giovane classe 2002, con il destro, che di poco sfiora il palo. Poi una giocata classica, già mostrata anche in Italia più volte, di Bacca, che con la rabona, mette in mezzo per Torres che colpisce male di testa. Palla alta sopra la traversa.Passa la squadra di Emery.

Alla mezz’ora, dopo una decina di minuti in cui vi erano diversi falli a rallentare il paleggio delle due squadre, si sblocca, incredibilmente il risultato: sugli sviluppi di un calcio di punizione a livello della trequarti, Parejo trova Gerard Moreno sul secondo palo , che in spaccata, col destro, da attaccante puro d’area di rigore, batte De Gea sul suo palo. Settimo gol in questa competizione per l'attaccante spagnolo. Un brutto colpo per gli inglesi, che nel finale cercano di rialzarsi con un paio di occasioni, senza una fine positiva però.

Inserimento di McTominay, che arriva al limite dell’area, si crea lo spazio con un movimento di corpo e va colpire con il destro. Pallone altissimo, occasione sprecata malamente. Nel recupero di fine gara, Greenwood mette un pallone preciso e forte in mezzo. Albiol rischia di buttarsela dentro la propria porta da solo, ma il portiere Rulli blocca con sicurezza. Terminano così i primi 45 minuti, con il Villarreal in vantaggio.

Secondo tempo in cui il Villarreal dovrà cercare di trattenere gli attacchi dello United, che si allungherà nella speranza di trovare l’immediato pareggio. Il primo pericolo è da parte degli spagnoli, con un’altra palla ferma. Un rimpallo premia Bacca, che da terra non riesce a colpire a pochi passi dalla porta. Poi Gerard Moreno ha la palla sui piedi da due passi, ma non riesce a colpire incredibilmente. Occasione fallita, che poteva indirizzare la gara subito.

Il primo giallo della partita, è Capoue, per un fallo tattico su Bruno Fernandes, procinto a ripartire. Al quarto d’ora pareggia il Manchester United, con Cavani, che dopo diverse palle goal riesce finalmente ad insaccarla. Dopo una mischia confusa, la palla arriva al Matador in mezzo all'area, che non ha nessun problema ad appoggiare alle spalle di Rulli. Pareggio che per qualche minuto viene messo in dubbio dall’arbitro, ma il VAR conferma. Gli inglesi prendono fiducia e iniziano a massacrare la difesa avversaria. Attacca a destra Wan-Bissaka, che crossa al limite per Bruno Fernandes in cerca dl colpo da biliardo al volo, svirgolando però la sfera.

La palla arriva in zona Cavani, che però non impatta verso la porta. Emery capisce le difficolta e inserisce Coquelin per Bacca, cercando di riportare così compattezza al reparto in mezzo al campo. A 15 minuti dalla fine Rashford si divora un goal a tu per tu con Rulli, calciando id prima fuori. Per sua fortuna, seppur in ritardo, arriva la segnalazione del guardalinee per il fuorigioco.

È la serata dei palloni sbagliati, che diventano pericolosi: Shaw tira, ma colpisce male, trovando comunque Cavani, di cui però il colpo di testa indirizzato verso lo specchio, viene salvato da Pau Torres che si trova sulla traiettoria. Paco Alcacer e Moi Gomez entrano n campo per Emery, fuori Pino e Trigueros, troppo spenti entrambi. Ci riprova poi Rashford, non alla sua migliore serata, che se ne va via sulla fascia e ci prova il destro. Traiettoria troppo sul primo palo.

Ritmi sempre più bassi nel finale, con le squadre che accusano la stanchezza. Si punta sui palloni alti, in particolar modo lo United, più offesnivo, che cerca l'inserimento di Pogba e dei tre trequartisti. Il tecnico norvegese non effettua nessun cambio nell'arco dei 90 minuti. Finiscono così i due tempi della finale di Danzica, con Cavani che risponde a Gerrard Moreno, senza però trovare il raddoppio nelle tante occasioni avute.