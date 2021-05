Nicoletta Giadrossi nuovo presidente Fs: età, biografia e carriera

Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato Italiane: per la prima volta alla presidenza dell’azienda di piazza della Croce Rossa arriva una donna e non solo in omaggio alle quote rosa.

La decisione è frutto degli incontri avvenuti in questi giorni tra il premier Draghi e il ministro dell’Economia Franco, in vista degli investimenti in infrastrutture che l’Italia ha in programma di fare con i soldi europei del Recovery Fund: in ballo ci sono circa 30 miliardi di euro per le ferrovie.

Nicoletta Giadrossi è stata nominata presidente del gruppo Fs mentre Luigi Ferraris nuovo Amministratore delegato. "Il ministero dell’Economia e delle Finanze esprime un sentito ringraziamento al presidente, Gianluigi Vittorio Castelli, all’Amministratore delegato, Gianfranco Battisti, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti", questo il messaggio di commiato del Mef.

Chi è Nicoletta Giadrossi: età, studi, biografia del neopresidente Fs

Nata a Trieste nel 1966, Nicoletta Giadrossi si è laureata all’Università di Yale in Mathematics and Economics nel 1988, conseguendo un Mba presso la Harvard Business School nel 1992.

Dal 2017 è amministratore del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. mentre dal 2011 al 2017 è stata membro del CdA di Faiveley Transport e dal 2013 al 2017 di Bureau Veritas. Dal 2015 è Senior Advisor di Bain Capital Partners.

È stata membro indipendente dei consigli di amministrazione di Aker Solutions e dell'Università di Trieste.

È stata anche presidente di Technip France SAS, membro dei consigli di amministrazione di Technip India, Aker Solutions Angolan JV e GE Capital Italia, nonché Presidente del Consiglio di Dresser Rand SA.

Carriera Nicoletta Giadrossi, nuovo presidente Ferrovie dello Stato

Nicoletta Giadrossi ha iniziato la sua carriera nel 1988 come consulente presso The Boston Consulting Group, dove è rimasta fino al 1994.

Nel 1995 è entrata a far parte della General Electric Company, ricoprendo posizioni di gestione strategica fino al 2005.

Dal 2005 al 2006 è stata Operating Partner di LBO France a Parigi, un fondo di private equity focalizzato su società a piccola e media capitalizzazione del settore edile, metalmeccanico e impiantistico, dove era responsabile della gestione delle società in portafoglio.

Nel 2006 ha fondato H.F.M., holding di private equity attraverso la quale ha gestito la ristrutturazione e disinvestimento di due piccole imprese.

Dal 2009 al 2012 è stata Vice President & General Manager, Europe, Middle East and Africa di DresserRand, azienda operante nel settore dei macchinari per l'industria petrolifera e del gas e rinnovabili.

Dal 2012 al 2014 è stata Executive Vice President / Head of Operations e membro del CdA di Aker Solutions ASA a Oslo, un operatore globale nei servizi e strutture offshore di petrolio e gas, con responsabilità su nove business unit.

Dal 2014 al 2016 è stata Presidente della Regione A (Europa, Africa, Medio Oriente, Russia, India) di Technip, un gruppo di ingegneria leader per l'energia e le infrastrutture.