Cartelle esattoriali, viceministra Castelli: proroga allo studio Mef

Contribuenti italiani in ansia in vista della ripresa dei pagamenti delle cartelle esattoriali mentre la crisi economica Covid continua ad imperversare sull’Italia portando ad una forte crisi di liquidità sia per le imprese che per le famiglie.

Il governo ha alleggerito la pressione del Fisco con uno stop all’attività di riscossione da marzo 2020, ma ora dopo numerose proroghe si è arrivati a fissare una nuova data per la ripartenza dei pagamenti (si sono accumulate ben 16 rate): il 2 agosto 2021.

Sono in molti a sperare in una ulteriore proroga, specialmente dopo le parole della viceministra all’Economia Laura Castelli.

Mef al lavoro su possibile proroga cartelle esattoriali: scadenza 2 agosto 2021

Si apre all’orizzonte una speranza per una possibile ulteriore proroga della scadenza delle cartelle esattoriali, con la data del Decreto Sostegni bis che fissa il termine al 30 giugno 2021.

La macchina della Riscossione dovrebbe ripartire dal 1 luglio 2021 ma considerando che per pagare ci sono 30 giorni di tempo, effettivamente la riscossione ripartirà il 2 agosto 2021, a meno di nuovi interventi da parte dell’esecutivo.

Durante un webinar promosso dal Sole 24 Ore “Quale fisco per il futuro”, la viceministra all’Economia Castelli parlando di Riforma del Fisco e di Riforma della Riscossione ha dichiarato che “il Parlamento, durante il dibattito appena iniziato sulla conversione del Dl Sostegni bis, sta ragionando su come ammorbidire le 16 rate delle cartelle esattoriali che vanno in scadenza il 2 agosto 2021”.

Si apre dunque uno spiraglio: la Castelli ritiene che “questo dibattito collegiale possa portare a un ragionamento che possa permettere di ammorbidire un numero alto di rate che evidentemente si accatastano”.

Cartelle esattoriali: Castelli apre ad una proroga ma nessuna promessa

L’idea di “ammorbidire” questi appuntamenti con il Fisco farebbe pensare ad un allungamento della scadenza del 2 agosto 2021 per il pagamento delle cartelle esattoriali.

Non si tratta di una promessa, ha precisato la viceministra all'Economia, “ma di un lavoro costante e dettagliato”.

Parlando di cartelle esattoriali accatastate la Castelli ha ricordato che nel magazzino ex Equitalia ci sono quasi mille miliardi di crediti lasciati in sospeso, molti dei quali irrecuperabili (la Corte dei Conti parla di un misero 13%), aprendo alla possibilità di una cancellazione dei debiti dopo 5 anni.