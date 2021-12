Al via le prenotazioni dei bambini. Uk: “Arriva la marea Omicron”

"C'è una marea montante in arrivo”. Ha usato parole e toni duri il premier britannico, Boris Johnson, in un atteso discorso tv, ieri sera. Il capo del governo di Londra ha spiegato che il Paese sta affrontando "un'emergenza nella dura battaglia contro la nuova variante Omicron", sottolineando che “la vaccinazione è la chiave per battere il Covid-19".

Nel Regno Unito il livello di allerta è cresciuto, passando dal 3 al 4 per il diffondersi della variante Omicron, di cui si segnalano 1.239 nuovi casi, quasi il doppio rispetto ai 633 di sabato.

Per la prima volta si registrano ricoveri legati alla nuova mutazione del virus.

Campagna booster per gli over 18

Johnson ha ricordato che "due dosi non sono sufficienti a fornire il livello di protezione necessario" e ha annunciato che a tutti gli over 18 anni sarà offerta una dose “booster” prima di Natale, a condizione che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla seconda somministrazione (riducendo il tempo di un mese rispetto ai precedenti 4 indicati come intervallo minimo tra due inoculazioni). "Dobbiamo affrontare una nuova emergenza. La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un'ondata di marea con Omicron, non c'è dubbio. Vaccinatevi con la terza dose". "Non pensate che la variante Omicron non vi possa danneggiare, fatevi il booster, ora".

Johnson ha ribadito che due dosi di vaccino "semplicemente non sono sufficienti per fornire il livello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno". "La variante è altamente trasmissibile. I casi raddoppiano ogni due o tre giorni".

Secondo l'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica il rischio è di arrivare nei prossimi cinque mesi a 75mila contagi al giorno, se non si interverrà per tempo. Il Regno Unito ha già reintrodotto alcune restrizioni, cancellate con il Freedom Day dello scorso luglio, prevedendo l’obbligo di mascherina al chiuso e incentivando lo smart working.

Italia, aprono le prenotazioni per il vaccino pediatrico

Intanto in Italia aprono oggi le prenotazioni per il vaccino da somministrare ai bambini nella fascia 5-11. Il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza Stat-Regioni, Massimiliano Fedriga, ha fatto sapere che farà vaccinare il figlio di 7 anni. Le immunizzazioni partiranno giovedì 16 dicembre con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti, e in formulazione specifica.

Il richiamo avverrà a 21 giorni e, nei bambini severamente immunodepressi, il ciclo può essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione.

Calabria, da oggi in zona gialla

Lo stesso Fedriga, intanto, è ora sotto scorta, dopo aver ricevuto minacce nei giorni scorsi. Sempre il Governatore si è anche detto contrario al prolungamento dello stato di allerta oltre il 31 dicembre, aprendo un dibattuto politico, proprio mentre aumentano le Regioni in zona gialla, come la Calabria che cambia colorazione da oggi. Al momento anche il Friuli e l’Alto Adige sono in zona gialla, ma rischiano anche Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio e Marche.