Conferenza stampa Draghi oggi 20 maggio: orario diretta e dove vederla

È stato convocato oggi, 20 maggio 2021, alle ore 11 il Consiglio dei Ministri per dare il via libera al Decreto Sostegni bis, chiamato Decreto Imprese, Lavoro, Professioni. Il provvedimento contenente nuovi aiuti per gli italiani maggiormente colpiti al livello economico dal Covid potrà contare su un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, il secondo del 2021 dopo l’extra deficit da 32 miliardi di euro per il primo Decreto Sostegni.

Nel primo pomeriggio il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo Decreto, alla quale parteciperanno anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, pronti a rispondere alle domande dei giornalisti.

Conferenza stampa Mario Draghi: orario e dove vedere la diretta

Oggi pomeriggio, giovedì 20 maggio 2021, il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa per illustrare il Decreto Imprese, Lavoro, Professioni, chiamato sinora Decreto Sostegni bis. La conferenza si terrà presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio alla presenza dei giornalisti. Interverranno il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

A che ora è la diretta della conferenza stampa di Mario Draghi? L’orario ufficiale per la diretta è stato fissato alle ore 16. Dove vederla? Sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa di Mario Draghi sul Decreto Imprese, Lavoro, Professioni dai seguenti canali:

canale Youtube di Palazzo Chigi;

canali social del Governo e del premier Mario Draghi;

in tv sui canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom 24.

Conferenza stampa Draghi 20 maggio 2021 su Decreto Imprese, Lavoro, Professioni

Durante la conferenza stampa il premier Mario Draghi illustrerà con l’aiuto dei ministri le misure del Decreto Imprese, Lavoro, Professioni, sinora chiamato Sostegni bis.

In arrivo per le imprese nuovi contributi a fondo perduto per le Partite Iva e misure per sostenere la liquidità aziendale.

Per i lavoratori ci sarà un pacchetto lavoro per affrontare la fine del blocco dei licenziamenti e due mensilità del bonus stagionali, turismo e sport.

Per le famiglie quattro mensilità del Reddito di emergenza, la proroga del blocco degli sfratti e delle cartelle esattoriali e un bonus mutui prima casa per i giovani under 36.

Queste in estrema sintesi una parte delle principali misure del Decreto Imprese, Lavoro, Professioni.